DÜZCE (İHA) – Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘İyi Tarım Uygulamaları’ çerçevesinde Düzce’de üretimlerine devam eden mantar üretim merkezini Vali Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet ziyaret ederek, mantar hasadı yaptı.

Düzce’de iyi tarım uygulamaları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen mantar üretim merkezini Vali Selçuk Aslan ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ziyarette bulundu. Düzce’de uzun yıllardır gerçekleştirdiği mantar üretimi ile bölgeye mantar sevkiyatı yapan Şerif Ali Veli ile bir araya gelen Vali Aslan, daha sonra üretim merkezinde mantar hasadı yaptı.