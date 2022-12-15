"Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesinin kapanış töreninde konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "İlimizin genelinde yaklaşık 53 bin dönüm alanda 190 bin tona yakın İyi Tarım Uygulamaları ile üretmiş olduğumuz ürünlerimiz var ama bizim bu miktarı artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesinin kapanış töreninde konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "İlimizin genelinde yaklaşık 53 bin dönüm alanda 190 bin tona yakın İyi Tarım Uygulamaları ile üretmiş olduğumuz ürünlerimiz var ama bizim bu miktarı artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Menderes, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleşen 100 üreticinin katıldığı "Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları” projesinin kapanış töreni Seferihisar kapalı pazar yerinde düzenlendi. Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan mandalinanın zararlılarından olan Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ve 100 mandalina üreticisinin iyi tarım uygulamalarının belgelendirmesinin gerçekleştirildiği programa düzenlendi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Menderes, Selçuk ve Seferihisarlı üreticiler katıldı.

"Miktarı artırmamız gerekiyor"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Tarım bu güzel coğrafyada medeniyetin var olmasıyla beraber var olan bir sektördür. Ülkemizin geneline baktığımızda küresel sıcaklığın getirmiş olduğu olumsuzluklardan İzmir olarak etkilenmedik. Yazın 5-6 ay boyunca yağmursuz kaldık ama geçen yıl üretim sezonun başında yağan az yağmur daha sonra iklimsel olarak bize gülen şans, İzmir’de neredeyse bütün ürünlerimizde bir rekolte artışı meydana getirdi. Üretim miktarında bir sıkıntımız yok. 100 üreticimiz üzerinde yapmış olduğumuz İyi Tarım Uygulama projemizin sonuçlarını paylaşıyoruz. Bu projemizin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. İlimizin geneline baktığımız zaman yaklaşık 53 bin dönüm alanda 190 bin tona yakın İyi Tarım Uygulamaları ile üretmiş olduğumuz ürünlerimiz var ama bizim bu miktarı artırmamız gerekiyor. Bizim kimyasal üretimden çıkıp biyolojik üretim biyoteknik üretim ve organik tarıma doğru sayımızı artırmamız gerekiyor. Üretmiş olduğumuz ürünlerin güvenilir şekilde tüketicinin sofrasına gitmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Mandalinayı yine ihracat şampiyonu yapacağız"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da "Bu kadar değerli bir ürünü kalıntısız bir şekilde üretmek için çok büyük bir özveri ile çalışıldığının farkındayız. Biz de bu gayreti görünce hem İzmir Tarım İl Müdürlüğümüz hem de Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz olarak katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Üreticilerimize biyoteknik mücadeleleri için tuzak desteğinde bulunduk. 100 değerli üreticimiz, diğer üreticilerimiz için örnek teşkil edecek. İyi tarım üretimi yapan çiftçilerimizin sayısı her yıl artmaya devam edecek. 2021 yılında Türkiye genelinde taze meyve ve sebzeler arasında en fazla ihracatı yapılan ürün mandalina oldu. 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleşti. Bu yıl da 11 aylık dönemde 623 bin ton 363 milyon dolar ihracata ulaştık. Yıl sonunda sizlerin de destekleriyle mandalinayı yine ihracat şampiyonu yapacağız. Bu sezon Ege Bölgemizde mandalina rekoltesinde yüzde 100’ün üzerinde artış oldu. İzmir’de bu sezon 175 bin ton narenciye üretimi bekliyoruz" dedi.