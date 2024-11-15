İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, gençler arasında giderek yaygınlaşan yasa dışı şans oyunları ve kumar bağımlılığına dikkat çekerek, bu tehlike karşısında hükümetin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, gençleri bu bağımlılıklardan, bu yıkıcı oyunlardan kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Aksi takdirde kaybedecek çok şeyimiz olacaktır" mesajı verdi.

Türkiye'de şans oyunlarının her geçen gün daha fazla yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Akalın, iktidarın bu konuda etkili bir adım atmadığını söyledi.

Milletvekili Akalın, yasa dışı bahislerin gençlerin akademik başarılarını, iş hayatlarındaki performanslarını ve aile içindeki ilişkileri olumsuz etkilediğini dile getirerek ,"Kaybedilen sadece para değil, aynı zamanda hayaller, ilişkiler, aile bağları ve en acısı kaybolan bir hayat oluyor. Kumar bağımlılığının daha trajik sonuçlara yol açtığını ve intihar gibi dramatik olayların yaşandığını belirten Akalın, kumar bağımlılığının önlenmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini kaydetti.