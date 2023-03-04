İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin Altılı Masa tartışmalarına ilişkin, “Masa eğer Kemal Bey’in adaylığı konusunda dağılıp veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin Altılı Masa tartışmalarına ilişkin, “Masa eğer Kemal Bey’in adaylığı konusunda dağılıp veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz” dedi.

İYİ Parti ek binasında Genel Başkan Meral Akşener’in belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, yaşanan gelişmelere ilişkin, “Henüz arkadaşlarla bir değerlendirme yapmadık. Onun için farklı bir şey söylemek istemiyorum. Siyasette bunlar doğaldır” ifadelerini kullandı.

“Bizim itirazımız şahısların kendilerine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir”

Altılı Masa’ya ilişkin iddialarla ilgili konuşan Paçacı, şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı Masa’da Kılıçdaroğlu’nun adaylığından farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşünceyi Altılı Masa’nın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altında Masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendilerine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir. Bu seçim çok kritik ve önemli bir seçim olacaktır. Dolayısıyla İYİ Parti’nin hassasiyeti, bu seçimin kaybedilmemesidir. Çünkü kaybedilen bir seçimin telafisi yok. Bizim İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada.”

Paçacı, Akşener’in açıklamalarına dair, “Kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik hep. Bu hassasiyetinden kaynaklanıyor. Seçimin önemini kavrama hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Sayın genel başkanın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır. Kişisel değildir, bu İYİ Parti’nin temel görüşüdür. Zaten bilinen bir husustu. Sürpriz yok burada. İYİ parti 2 yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam en fazla kazanma ihtimali olan adayın gösterilmesidir. Onun sebebi de bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekir anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle ilişkisi yoktur bu meselenin” dedi.

İmamoğlu ve Yavaş açıklamasıyla ilgili, “Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir tahminde bulunmam yanlış olur. Gelişmelere bakacağız” diyen Paçacı, İYİ Parti’nin Altılı Masa ile ilişkisini, “Masa eğer sayın Kemal Bey’in adaylığı konusunda dağılıp veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırdık diyebiliriz” şeklinde değerlendirdi.

"Önemli olan kazanmaktır"

Altılı Masa tarafından yapılan açıklamalara Akşener’in imza atmasına dair de konuşan Paçacı, şunları kaydetti:

“Bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi, İYİ Parti bir sürpriz yapmadı, İYİ Parti uzun bir süreden beri kazanması yüksek olan aday üzerinde ısrarlı oldu ve genel başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek, ‘Türkiye’nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım’ dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ki genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti Altılı Masa’da. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız. Bu seçim kazanmalı diyoruz ama mesela Altılı Masa’da ’her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketinin ismini vererek yapılacak bir değerlendirmede en fazla oy çıkacak adayın arkasında duralım’ fikri de yine kişisel değil, kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır. Kazanılmasını temin etmektir, bütün hassasiyetimiz budur.”

Altılı Masa toplantısında Akşener’in olup olmayacağına ilişkin soruya ‘bilmiyorum’ yanıtını veren Paçacı, yeni bir ittifaka da ‘bilmiyorum’ derken, Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair, “Henüz bunlar konuşulmadı. Onun için bir değerlendirme yapmak yanlış olur” ifadelerine yer verdi.