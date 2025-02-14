İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul’daki bazı belediye yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları sert bir dille eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, hükümete sert tepki göstererek, "Halk iradesi yargı kararıyla bastırılamaz!" dedi.

Milletvekili Akalın, seçimden önce hiçbir suçlama yöneltilmeyen belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin birdenbire "terörist" ilan edilmesinin hukukun siyasallaştırıldığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, bir adayın seçim öncesinde terörle iltisakının olmadığı söyleniyorsa, bu tür iddiaların seçim sonrası birdenbire gündeme gelmesi kamuoyunda ciddi bir güven sorunu oluşturacağını söyledi. Akalın, seçim sürecinde bu tür iddiaların en başından yargıya taşınması gerektiğini ifade ederek, son dönemde muhalefete yönelik baskıların arttığını vurguladı. Kayyım uygulamalarına da değinen Milletvekili Akalın, "Yıllardır sürdürülen kayyım rejimi, bugün İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde de muhalefet üzerinde bir baskı unsuru haline gelmiştir. Seçimle gelenin seçimle gitmesi ilkesine aykırı bu uygulama, halkın sandıkta verdiği yetkinin gasp edilmesidir." dedi.

İktidarın yargıyı kullanarak siyasi rakiplerini baskı altına almaya çalıştığını belirten İYİ Partili Akalın, "Türkiye, hukuksuz operasyonlarla, yargının sopa olarak kullanılmasıyla yönetilecek bir ülke değildir! Halk iradesi yargı kararıyla bastırılamaz!" diyerek tepki gösterdi.