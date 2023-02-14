İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın annesi Sebahat Aydın için Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aydın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile İYİ Partili milletvekilleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sebahat Aydın, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İYİ Partili Koray Aydın’ın vefat eden annesi Sebahat Aydın, Ankara’da toprağa verildi.

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