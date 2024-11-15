İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 'bebek çeteleriyle' ortaya çıkan veya çıkmamış gerçeklerin Türkiye'nin bir başka yüzünü yansıttığını söyledi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, devletin temel sorumluluğu, çocukları korumak ve muhafaza etmek olduğunu kaydetti.

TBMM'de basın toplantısı yapan İYİ Partili Çömez, Türkiye'nin daha doğru bir şekilde yönetilmesi için bu çetelerin üzerine gidilmesi gerektiğini belirterek, "Yani günde 71 çocuğa tecavüz edilmiş; akıl alır gibi değil. Medeni bir dünyada asla olmaması gereken bir manzara. 180 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş, bir şekilde yargı makamlarıyla tanışmış. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına baktığımızda, son 5 yıl içinde 50 bin çocuğumuz dilenciliğe teşvik edilmiş, bunların yaklaşık 20 bini Suriyeli. Bunlar devletin tespit ettiği rakamlar. İstanbul Tıp Fakültesinde HIV virüsü nedeniyle 100 çocuk tedavi görüyor. Bunlardan kaçının cinsel istismar, kaçının annesinden bu virüsü kaptığını bilmiyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin çocuk meselesiyle ilgili karnesinin üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Çömez, çocuğun sadece aileye ait olmadığını, devlete de emanet olduğunu vurguladı. Çömez, "Devletin temel sorumluluğu, çocukları korumak ve muhafaza etmektir." dedi.

2016 yılında hazırlanmış bir raporda, bazı hastanelerde çeteleşmelerin olduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığını anlatan Çömez, bazı hastanelerde görev yapan personele ait olduğunu söylediği yazışmaları basın mensuplarına göstererek, talep edilmesi halinde bu belgeleri yargıya teslim edeceğini belirtti.

Katledilen bebeklerin unutulmamasını isteyen Çömez, "Devletin cebinden, sizin alın terinizden bu çetelerin cebine boca edilen milyarları unutmayın. Sadece bu yıl için özel hastanelere SGK'nin bütçesinden ayrılacak para 50 milyar lira. Korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.