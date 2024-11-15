İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KİT Alt Komisyonu Toplantısı'nda çiftçilerin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü KİT Alt Komisyonu Toplantısı'nda çiftçilerin yaşadıklarına dikkati çeken İYİ Partili Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, özellikle TMO’dan alacaklarının gecikmesi nedeniyle çiftçilerin zor durumda bırakıldığını öne sürdü.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, çiftçilerin TMO'dan alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri için borç yükü altında faizle karşı karşıya kaldıklarını belirten Milletvekili Dr. Akalın, "Çiftçiler, Ofis'ten alacaklarını zamanında tahsil edemediği için borçlarından dolayı faiz yükü ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun çözümü için, bankalar ve kurumlar arasında mutabakata varılarak çiftçiye ek bir faiz yükü getirilmemesi gerektiğini vurguladık" dedi.

İTHALAT POLİTİKALARI YERLİ ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

İthalat politikalarının yerli çiftçilerimizi zor durumda bıraktığına dikkat çeken Akalın, "İthalat politikaları, kendi çiftçimizi ekonomik açıdan zayıflatıyor ve onları üretim yapamaz hale getiriyor. Trakya'nın verimli tarım arazileri yabancı sermayeye geçerken yerli üreticilerimiz borç batağına saplanıyor. Tarımda dışa bağımlılığımız arttıkça, geleceğimizin teminatı olan topraklarımız maalesef yok oluyor. Yerli üreticiye sahip çıkılmalı. Türkiye'nin kaynakları, köylü Mehmet’in, yerli üreticinin desteklenmesi için kullanılmalı" diye konuştu.

"Yunanistan'daki Theodarası, Amerika'daki John’u düşünmekten ziyade köylümüz Mehmet’i düşünmek zorundayız" diyen Akalın, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesi için yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.