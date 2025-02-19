4 Şubat 2025 tarihinde İYİ Parti’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Cumali Öztürk, AK Parti’ye katıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Yenikent Belediye Başkanı seçilen Cumali Öztürk, Belediye Meclis üyeleri Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden ile birlikte İYİ Parti’den istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılan ve AK Parti’ye geçen Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Cumali Öztürk’e rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumali Öztürk, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz birlikte objektiflere poz verdi.