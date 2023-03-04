İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının Meral Akşener’i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin, “Ne bizim ne de onların böyle bir talebi oldu. Kamuoyunda dolaşan 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere değerli 2 belediye başkanının ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının Meral Akşener’i ziyaret edeceği iddialarına ilişkin, “Ne bizim ne de onların böyle bir talebi oldu. Kamuoyunda dolaşan 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere değerli 2 belediye başkanının ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binasında düzenlenen toplantıda parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi. Toplantı sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’in dün yaptığı açıklamasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunduğu sözlerini hatırlatarak, CHP’li 10 belediye başkanının Akşener’i ziyaret edeceği yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilere dair şunları kaydetti:

“Biz şeffaf ve sorumluluk anlayışımız gereği her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz. Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Şu anda kamuoyunda dolaşan bilgilerin hiçbirisi 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere değerli 2 belediye başkanının da bu konuda ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Zorlu, istişareye önem veren bir siyasi parti olduklarını belirterek, “Memleketimizi ve milletimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Sorumluluğumuzun gerçekten farkındayız. Genel Başkanımız bundan sonra sık sık değerli milletvekillerimizle ve başkanlık divanımızla bir araya gelecek” diye konuştu.

Akşener’in toplantısında gündeme ilişkin görüş alışverişi yapıldığını dile getiren Zorlu, toplantı içeriğine yönelik net bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.