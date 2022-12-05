İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Biz asgari ücretin önümüzdeki yıl Ocak ayı itibarıyla yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 TL olması gerektiğine ve kendi önerimiz ise İYİ Parti olarak, 9 bin 600 TL düzeyinde asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Biz asgari ücretin önümüzdeki yıl Ocak ayı itibarıyla yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 TL olması gerektiğine ve kendi önerimiz ise İYİ Parti olarak, 9 bin 600 TL düzeyinde asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, divan toplantısı ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin en az 9 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Zorlu, kadının olduğu her yerde hak ve hukuka önem veren bir parti olduklarını dile getirerek, Suriye ile yapmak istedikleri görüşme için Dışişleri Bakanlığına resmi yazılarını ulaştıracaklarını ifade etti. Zorlu, yaptığı açıklamaların ardından basın mensupları tarafından gelen soruları yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Kadın politikaları başkanlarımızın dokuz bölgede yürüttüğü kadın çalıştaylarımızın beşincisi Erzurum’da gerçekleşti. Çok önemli geri dönütlerle kadına dair sosyal sorunların varlığını bir kez daha tespit ettik. Bunları da bu vizyon belgemizde oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük Atatürk’ün ve Cumhuriyet’imizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz ve bu konuda kararlığımızı ortaya koyuyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlara verilmiş olan hakların çok ötesinde bir irade ortaya konuldu. 1930 yılında ilk olarak belediye seçimlerinde kadınlar oy verme hakkı elde etti ve 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı da tanınarak pek çok batı ülkesinden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda adım atmış oldu.”

Zorlu, enflasyon rakamlarının açıklandığını ve divan toplantısında asgari ücret hakkında görüşlerin değerlendirildiğini aktararak, “Biz asgari ücretin önümüzdeki yıl Ocak ayı itibarıyla yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 TL olması gerektiğine ve kendi önerimiz ise İYİ Parti olarak 9 bin 600 TL düzeyinde asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve burada tabii işverenlerimizin de bu yükün altında kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğini inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devletimizi, bütün milletimizin devleti olarak görüyoruz”

Suriye ile bir görüşme yapma isteklerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Zorlu, “Bir aksilik olmazsa yarın gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımıza bu konudaki resmi yazımızı ulaştırmış olacağız. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz bazı meseleleri özellikle siyaset dışında partiler üstü irdelemeye çalışıyoruz. Terör meselesi gibi, sığınmacı meselesi gibi güvenlik kaygılarımız başta olmak üzere, bir başka parti gibi, devleti kendimizle özdeşleştirmek gibi bir yanlış zihniyetin içinde değiliz; devletimizi, bütün milletimizin devleti olarak görüyoruz. Bütün siyasi partilerimizin devleti olarak görüyoruz. Dolayısıyla da bu üst bakış açımızda yapmak istediğimiz, Suriye’deki bu görüşmeleri yaparken neyi çözmeye çalışmak istediğimiz hakkında devletimizin Dışişleri Bakanlığını bilgilendirmek ve mümkünse bir eş hüküm içerisinde de bu görüşmeleri yapabileceğimizi bu resmi yazımızda ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.

Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir gazeteci tarafından yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

“Evet, milletimiz çok merak ediyor, 13’üncü cumhurbaşkanımızın kim olacağını merak ediyor. Bu konuda öncelikle şunu söylemek isterim, Sayın Genel Başkanımız, partimizin tüm yetkili kurumları, çok büyük bir hassasiyet içerisinde sürekli takip ediyoruz. En önemlisi milletimizin bu konudaki değerlendirmelerini, talep ve arzularını kesinlikle partimizin kurumsal görüşleri içerisinde en önemli yere oturtacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ama henüz adaylık konusunda söz konusu 6’lı masada bir değerlendirme yapılmış değil, bir tartışma iklimi oluşmuş değil. İsim üzerinden bahsediliyor, dolayısıyla yakın bir gelecekte bunun başlayabileceği kanaatindeyiz. O gün geldiğinde biz de yetkili kurumlarımızı toplayarak bu konuda kararlığımızı gerek muhataplarımızla gerekse milletimizle paylaşmış olacağız.”