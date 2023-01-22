Sinop’ta İYİ Parti’nin 3. Olağan İl Kongresi’nde tek liste halinde girilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Şanlan gelecek genel seçimde milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu, yeni il başkanı Serpil Ünlütürk oldu.

Sinop’ta İYİ Parti’nin 3. Olağan İl Kongresi’nde tek liste halinde girilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Şanlan gelecek genel seçimde milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu, yeni il başkanı Serpil Ünlütürk oldu.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti’nin Sinop 3. Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Yıldız, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, parti üyeleri ve davetliler katıldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın divan başkanlığı yaptığı kongrede faaliyet raporu ve bütçe okunarak oylamaya sunuldu.

Mevcut İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Şanlan, yaptığı konuşmada başkanlıktan istifa ederek gelecek genel seçimlerde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Tek liste ile gidilen kongrede Serpil Ünlütürk, partinin yeni il başkanı oldu.