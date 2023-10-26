Yerel seçimlere az bir süre kala İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanı Barbaros Canlı’nın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanı Barbaros Canlı görevinden istifa etti. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığına dilekçe yazarak istifa ettiği öğrenilen Barbaros Canlı’nın neden istifa ettiği ise açıklanmadı. Canlı, görevi süresince destek olan Milletvekili Metin Ergun, İl Başkanı Davut Akmeşe, Yönetim Kurulu ve İlçe Başkanlarına teşekkür ederken, “Beni sahiplenip kucak açan Ortaca halkına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Partimin her zaman emrinde olup verilen her görevde çalışmaya devam edeceğim” dedi.