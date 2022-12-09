İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, taburcu olduğu hastanenin önünde yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir” dedi.

İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, taburcu olduğu hastanenin önünde yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Örs, hastane önünde yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan olayın istenmeyen bir olay olduğunu ifade ederek, “Yapılan tetkitler sonucuna taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimiz devam edecek. Ben aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda çok sayıda destek mesajı aldım, ziyaretçiler oldu. Bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan genel başkanlara, milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi. Bundan sonra iyi olur inşallah. Hadisenin oluş şekli ve sonrasında çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz TBMM’de aziz milletimize hizmet etmek için varız. TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir” dedi.