İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Dutar , Mersin Milletvekilleri Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı , İYİ Parti İl Başkanlığında yaşanan deprem felakti ve Mersin'e etkileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar , basın toplantısında yaptığı açıklamada '' İYİ Parti İl Başkanlığı olarak depremin yaşandığı ilk günden beri parti olarak değil sanki bir sivil toplum teşkilatı(STK) gibi çalıştık.Mersin’de 13 İYİ Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte bir iletişim ağı kurduklarını, Mersin İyi Parti İl Merkezinde depremle ilgili bir koordinasyon merkezi oluşturduk ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük '' dedi.

İl Başkanı Dutar , Mersin İYİ Parti olarak Mersin halkı ile birlikte depremzedeler kucak açtıklarını, Mersin’in demografik yapısı itibari ile deprem bölgelerinden gelen çok büyük bir insan kitlesinin Mersin’e geldiğini, Mersin’de barınmakta olan bu insanların ve ailesi ile birlikte gelenlerin bazı yurt ve oteller ile barınma merkezine yerleştirildiklerini, Mersin’li ailelerin depremzedelere kapılarını sonu kadar açtıklarını, Mersin’in onları kucakladığını ve herkesin sorumluluk aldığını belirtti.

Herkesin yerel ve genel yönetimin seslerine kulak vermesi gerektiğin belirten Başkan Dutar , “Doğal afet yaşandı. Acılar, problemler ve sıkıntılarda bununla birlikte daha da gün yüzüne çıktı. Biz bu basın toplantısı ile genel anlamda belli projeler ve çözüm önerileri için belediyemiz ve diğer devlet yetkilileri ve ülke yönetimi ile Mersin’in sorunlarını paylaşmak için buradayız. Şu anda İlimizde zaten Suriyeli bir göçmen kitlesi vardı. Mersin’e gelen Depremzedeler ile bu sayı 800-900 bine kadar çıktı. Konut kiraları ve daire fiyatları yükseldi. İlde büyük krizler yaşanıyor. Amacımız sağlıkta, eğitimde, kirada, barınmada, trafikte ortaya çıkan sorunları kamuoyuna ve yetkililere duyurmaktır. Merkezi hükümet bu sorunlara gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmek zorundadır. Biz depremzedelere kucak açtık, açmaya devam edeceğiz. İlgililer Mersin’in sorunlarına kulak vermelidir '' dedi.

Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da yaptığı konuşmada , '' Depremzede ailelere ve bölge illerine geçmiş olsun” dileklerini belirterek: “Genel Merkezde Genel başkanımızın liderliğinde bütün milletvekilleri ile acil bir toplantı yaptık. Bu toplantıda kendilerine afet koordinasyonu yapmaları için belirli illere gitmeleri konusunda talimat verildiğini, çalışmaları yapmak üzere afet bölgesine saat 06.00’dan itibaren hareket ettiklerini ve bölgeye hızlı bir şekilde saat 10.00-11.00 sularında intikalin sağlandığını '' ifade etti.

Zararın ve yıkımın, depremin etkisinin ilk anda herkes gibi kendilerinin de bütün bölgeyi görmedikleri için çok anlaşılmadığını, kendisinin Adana, Osmaniye Hatay illerine görevlendirildiğini burada görev yaptığını söyledi.

Daha sonra Genel Merkezin Afet Koordinasyon Merkezinden kendisine Adana ve Osmaniye illerinin verildiğini, Milletvekili Behiç Çelik’e de Hatay ilinin verildiğini belirtti.

Mersin Milletvekili Sıdalı açıklamasının devamında Parti olarak birçok çalışmayı başardıklarını, koordinasyon yaptıklarını , 10 ilde kriz merkezi oluşturduklarını, parti rozetlerini çıkararak bu işlere giriştiklerini, kurtarma çalışmalarına genel merkezin görevlendirdiği ekiplerle birlikte katıldıklarını, barınma, giyecek, yiyecek, diğer temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını, çadır ihtiyaçlarını temin ettiklerini, şehirden mazot bulup aracı sağlam olanların çıkışlarını sağlamada yardımcı olduklarını söyledi.

Ülke olarak deprem ve tabi afetlere karşı çok fazla hazırlıklı olmadığımızın görüldüğünü, bu çalışmaları yaparken Mersin ilinde yoğun bir hareketlilik olduğunu anladıgını, yetkililer ile görüştüklerini ve bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Basın açıklamasında konuşan Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise '' Bu günün Cuma günü olduğunu, akşamın Miraç gecesi olduğunu, bugünlerin hürmetine Yüce Allah’tan Türk Milletinin daha başka acılar yaşamamasını dilediğini, Mersin Halkının Cumasını ve kandilini kutladığını ifade etti. Deprem’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Allah sabırlar versin.6 Şubat günü genel merkezimizden bizzat Genel Başkanımız Meral Akşener’den gelen telefon ve talimat doğrultusunda saat 06.30’da havaalanına giderek Diyarbakır’a ulaştım. Orda enkazları tek tek gezdim. Samsun Milletvekilimiz Bedri Yaşar Bey ve bir Genel Başkan Yardımcımızla sorunları yerinde tespit ettik. Burada iki gün çalışarak Genel merkezimize raporumuzu da ilettik. Aynı gün beni Hatay iline görevlendirdiler. Oraya gittim. Depremin 3. Gününden itibaren çalışmalarımı Hatay ilimizde sürdürdüm.” dedi.

Mersin Milletvekili Behiç Çelik Bölgede gördükleri eksikliklerle ilgili şu şekilde sıraladı ''Arama ve kurtarmaya ilk gün başlanmalıydı. Buradan arama kurtarmaya başlanmadığı gibi bir sonuç çıkarılmasın. İnsanlar yerel kaynaklarla kepçe tutarak, vinç kiralayarak, akrabaları ile kendi binalarında bu çalışmaları yaptılar. İki gün bölgede keşmekeş yaşandı. Devlet imkânları 3. günden itibaren bölgede başladı. Vatandaşlar bir yandan çalışırken, diğer illerimizden de bölgeye her türlü yardım malzemeleri ile yüzlerce araç akın akın geldi. Ben bu millete mensup olduğum için çok mutluyum. Deprem bölgesinin kenarında kalan illerden Kayseri, Mersin, Konya, Niğde, Nevşehir gibi illerden ilk anda polisler bölgede can ve mal güvenliğinin sağlanması için bölgeye sevk edilmeliydi. İlk yardım ve ambulans hizmetlerinin dahi iyi koordine edilmesi gerekirdi. Bunlar bir hayli aksadı. Maalesef ki göçükten çıkarılan ve hayatını kaybeden insanlar tozun toprağın arasına naylon torbalar içerisinde atıldı. Oysa bunlar belirli bir alanda toplanmalıydı. Bazı insanlar acilen bölgeye gelerek yiyecek içecek hizmeti verdiler. Çorbalar yaptılar. Ancak benim bile İskenderun’dan Hatay’a geçmem 6 saat aldı. Devle öncelikle yolları açmalıydı. Yolu olmayan bir yere nasıl yardım ulaştırılacak? Barınmada hala kargaşalar yaşanıyor. Çadır alamayan insanlar mevcut. Bu işler derli toplu, koordineli yapılamadı. Bunların sebebi nedir? Bunların sebebi 7126 sayılı kanunu hükümet 2009 yılında yürürlükten kaldırmıştır. Bu kanunda böyle afet durumlarında Milli Savunma Başkanlıkları oluşturabiliyordu. Ancak kaymakam ve valiler bu kanun olmadığı için askeri birliklerden bu komisyonları oluşturamadılar. Bu konunda 15-45 yaş arası Milli Savunmayı yapacak insanlar olarak belirtilmişti. Kanun kaldırıldığı için her türlü imkândan yöneticiler mahrum kaldı. Çağrı yapamadılar. Bölgede güvenilir ekipler olması gerekirdi. Bu kanun olmadığı için insan gücünden ve araçlarda azalma oldu. Milli Afet Kanunumuz var. 5762 sayılı kanun. Hatırladığım kadarı ile bunu da 2011 yılında mevcut hükümet kaldırdı. Bu kanunda büyük afetler olduğunda yapılacak işler belirlenmişti. Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve buna bağlı birimler de kaldırıldı. Bunların hepsinin yerine partizan davranan AFAD kuruldu. Bu da İçişleri Bakanlığına bağlandı. Polis ve jandarmayı afete getirmediler. 3500 yıkıntı vardı. Ben bir bakan yardımcısı ile konuştum. O da bana ‘AFAD’tan her enkazın başına 10’ar kişi versek 35.000 kişi eder. Buna imkânımız yok’ dedi. AFAD bunları yapamadı. Ceset torbaları rastgele atıldı. Ölmüşlerimize saygısızlık yapılmamalıydı. Ağladığımız anlar oldu. Allah bölgedeki insanımıza sabırlar versin. Sizlerin ilgisi ve yardımları biraz olsun onları teselli etti. İl İdaresi Kanunu Valiler ve Kaymakamlarla Askeri komutanların birlikte koordinasyon sağlamasına yetki veriyordu. Bu 11. Maddeyi de kaldırdılar. Birde şunu söylemek istiyorum. Şuanda bir EM-Asya planı yok. Bu yüzden askerler sahaya giremediler” dedi.

Milletvekili Çelik konuşmasının devamında şu görüşleri paylaştı ; '' Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer basına bir açıklama yapmış. Şöyle diyor; ‘ Plansız ve programsız göç sebebiyle Mersin çökme noktasına geldi’ Bizim ve herkesin bunu dikkate alması gerekiyor. 1 milyon 900 bine ulaşan Mersin nüfusu göç nedeni ile gelenler ve depremzedelerimizle çok büyük nüfus rakamlarına ulaştı. 300-400 bin kişi geldi. Özellikle Suriye’den gelenlerle toplumsal doku bozuldu. Biz İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz. Yurtlardan öğrencilerin çıkarılıp depremzedelerin yerleştirilmesi yanlış bir siyasettir. Başka çözümler üretilmeliydi. Burası bekârlar için kullanılabilir. Ancak; aileleri yurtlara yerleştirdiler. Bu durum Türk aile yapısı geleneğine terstir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Sayın Seçer’in açıklamalarındaki görüşlere katılıyorum. Biz depremzede ailelere evlerimiz açacağız. Bu yurtlarda aileler barınamaz. Burada kalmaları aile mahremiyetini zedeler. Mersin’e yeniden Suriyeliler getirilirse doku bozulur. Yurtlarla ilgili olarak Rektör, Vali ve Kredi Yurtlar Kurumu ile görüştüm. Bu yurtlar yakında boşaltılacak dediler. Bekliyoruz.Yasaya göre Maliye Bakanlığı bütçeden daha çok ödenek gönderebilir. Mersin’e bunu yapsınlar. Yerel yöneticilerimiz bu ödenekleri kullansınlar. Şehircilik Bakanlığı da; Nüfusu % 25-30 civarında artan Mersin’e destek vermelidir. Mersin’in geleceği güzel olmalıdır. Mersin’in kendisine mühür verdiği insanlar buraya gelerek bu sorunlara çözüm üretmelidir. Her türlü kurum işbirliği içerisinde Mersin için siyasi olmadan çözüm üretmelidir.2021 yılında Mersin’in depremselliği ile ilgili Mecliste soru önergesi verdim. Soru önergeme uzunca bir cevap vermişler. Aldığım cevapta; ‘Mersin’in %10’u için ayakta kalır.’ denilmiştir. Mersin’in depremselliği mutlaka analiz edilmelidir ''dedi.



Diğer illere nazaran depremzedelerin binlerle geldiği ilk noktadır

Malatya, Adıyaman, Urfa, Maraş, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay gibi afet bölgesinden gelen depremzedelerin memleketlerine yakınlığı sebebi ile tercih ettiği noktadır.



Evet geçici olarak bir yere yerleştirdik, yerleştirmeye de devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız, gelen insanlarımıza sahip çıkacağız, evlerimizi açacağız, onları her şartta yalnız bırakmayacağız

Lakin bir gerçek var ki kalıcı olarak bu nüfusu Mersin’in kaldırması çok zordur; çünkü altyapısı üstyapısı buna göre planlanmamış bir şehirdir.

Sağlıktan ulaşıma, eğitimden barınmaya birçok sorunu da beraberinde getirecektir.

Şuan da Mersin’imizin nüfusu yaklaşık olarak ‘’ dört yüz bin’’ artmıştır.

Suriyeli sığınmacılar da eklendiğinde ‘’dokuz yüz bin’’ nüfusumuz artmıştır.

Bu yüzden devletin acilen Mersin’i özel statüye alıp ona göre değerlendirmesi gerekmektedir.



Mersin’in genel bütçeden aldığı yerel pay arttırılmalıdır.

Kalıcı önlemler alınmadığı takdirde, hem bu ilde yaşayanları hem de depremzedeleri daha yıpratıcı sorunlar beklemektedir.

Şu anda depremzedelerin atan kalbi Mersin’dir, Mersin’e kulak verin

Devletin Mersin’e sunacağı katkı hakikatte depremzedelere sunulacaktır.



Mersin şu anda deprem özelinde bu sıkıntıyı en yoğun hisseden şehirdir.

Acilen tedbir almak zorundayız, Mersin’i güçlü kılmak zorundayız yoksa yaralar kanamaya devam edecek…