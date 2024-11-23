İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İktidara buradan da çağrıda bulunuyoruz; şiddetin önlenmesi ertelenemez ve ihmale gelmez. Şiddet, bir insanlık sorunudur. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerin temelini oluşturacaktır. Artık mazeret üretmek yerine harekete geçmek zamanıdır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca düzenlenen, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa katıldı.

“Çözüm, her birimizi sorumluluk almaya çağıran bütüncül bir yaklaşımla mümkündür”

Dervişoğlu bu programda yaptığı konuşmada, “Geçen hafta iki gün boyunca şiddetin bireyden topluma, toplumdan insanlığın geleceğine uzanan yıkıcı etkilerini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Bilimin ışığında ve sizlerin katkılarıyla ortaya konan çözüm önerileri yalnızca bir çalıştay kurulundan ibaret değil. Çalıştığımız en başından beri gördük ki kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, medyada şiddet ve dijital platformda yaşanan taciz ile zorbalık gibi konular birbirinden bağımsız değil esasında aynı köklere dayanan bir sistem sorunudur. Bu köklerin arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik sıkıntılar ve eğitimdeki eksiklikler ile medyadaki eksikliklerin birçok sorun alanları vardır. Ancak çözüm, her birimizi sorumluluk almaya çağıran bütüncül bir yaklaşımla mümkündür” diye konuştu.

“Şiddetin önlenmesi ertelenemez ve ihmale gelmez”

Medya ve dijital platformlarda şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik ciddi bir çözüm mekanizması uygulanmadığını belirten Dervişoğlu, “Gereken eğitim programları yaygınlaştı. Bu sorunların çözümü güçlü bir siyasi irade ve kararlı adımlarla mümkündür. İktidara buradan da çağrıda bulunuyoruz şiddetin önlenmesi ertelenemez ve ihmale gelmez. Şiddet, bir insanlık sorunudur. Bugün alınmayan önlemler, yarının toplumsal felaketlerin temelini oluşturacaktır. Artık mazeret üretmek yerine harekete geçmek zamanıdır. Biz İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun tüm icraatlarını yerine getirmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.