İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay sonrası genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etti. Akşener X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Özgür Özel’i tebrik ediyor; kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”