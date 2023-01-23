26 Ocak’ta gerçekleşecek olan 6’lı masa toplantısı öncesinde parti liderleriyle görüşen İYİ Parti lideri Akşener, DEVA Partisi Lideri Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi’nde görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

İsveç’e bir tepki de Türkiye Milletvekilleri Birliğinden geldi

İsveç’e bir tepki de Türkiye Milletvekilleri Birliğinden geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masa toplantısı öncesi Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.