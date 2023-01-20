İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak’ta gerçekleşecek olan 6’lı Masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Akşener’in öğleden sonra Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.