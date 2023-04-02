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14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesi İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda temayül yoklaması yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan yoklama sonucunda mevcut Kayseri Milletvekili Dursun Ataş 1881 oyla ilk sırada yer aldı. İlk 10’a giren isimler şu şekilde;

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