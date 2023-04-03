İYİ Parti İzmir’de milletvekili aday adayları için geçen pazar yapılan ön seçim sonuçları netleşti. Buna göre 1. bölgede Müsavat Dervişoğlu, 2. bölgede Hüsmen Kırkpınar ilk sıraya yerleşti.

Genel seçimlere sayılı bir zaman kala, İzmir’de milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları tamamlandı. İYİ Parti İzmir’de de temayül yoklaması da denilen ön seçim, pazar günü düzenlendi. 1. bölge için Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda, 2. bölge için Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu, Ödemiş Belediyesi Düğün Salonu ve Kongre Merkezi ve Bergama Üçkemer Düğün Salonu’nda sandık kuruldu. İki ayrı seçim bölgesinde toplam 4 noktada yapılan oylamada sıralama da belli oldu. 64 aday adayının bulunduğu ön seçimde 1. bölgede mevcut milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 2. bölgede ise milletvekili aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Hüsmen Kırkpınar ilk sırada yer aldı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve İzmir’den aday adayı olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise temayül yoklamasında yer almadı.

1. Bölge

1. Müsavat Dervişoğlu: 1562 oy

2.Öztürk Keskin: 1323 oy

3.Ülkü Doğan: 1290 oy

4.Ali Topçu: 1067 oy

5.Figen Yıldırım: 1028 oy

6.Lütfü İlteriş Öney: 781 oy

7. Serap Özöktem: 746 oy

8. İsmail Aybars Aksoy: 653 oy

9. Aslan Sezgin: 643 oy

10. Gizem Albaş: 567 oy

2. Bölge

1.Hüsmen Kırkpınar: 1709 oy

2.Arzu Yıldırım: 1407 oy

3.Tamer Cücü: 1375 oy

4.Dinçer Işıktaş: 1302 oy

5.Müjde Harput Apak: 1292 oy

6.Mümin Yalçınkaya: 1170 oy

7.Yeliz Şen: 1143 oy

8.Yeliz Çulha: 922 oy

9.Yavuz Adar: 921 oy

10.Bülent Uygur: 838 oy