Mersin Erdemli İlçesi İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Ak , '' Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar , Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder '' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in '' Millet İttifakı iktidarında HDP'lilere bakanlık verilebilir '' sözleri ile bir kez daha gündeme gelen 'HDP Millet ittifakının diğer bir üyesi '' iddialarına sert tepki gösteren ERdemli İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Ak , '' HDP Millet İ'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir ; Olmayacaktır ! '' dedi.

İlçe Başkanı Ak , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşleri paylaştı ;

HDP, Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın bir parçası değildir ; olmayacaktır!

İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP olmaz , HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz ; olmayacaktır !

Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar , Millet İttifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder !