İYİ Parti Mersin İl Başkanı Dr.Ali Rıza Özdeniz , TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalara ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

TBMM Meclis Başkanı AK Parti İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş ; “ Anayasada yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" tabiri değiştirilmelidir. Devletin milleti ve ülkesi olmaz. "Türkiye milleti, devleti ve ülkesi ile bölünmez bir bütündür" olması gerekiyor ” demiştir.

On altı kez devleti yıkılmış , on yedinci kez devlet kurmuş Türk Milletine; " milletin devleti olmaz" demek , abesle iştigaldir. Sn. Kurtulmuş’un bu ifadeleri ancak toprağına, tarihine ve milletine yabancı birisinin kullanabileceği ifadelerdir. Bizlere hissettirdiği budur.

Yoksulun çığlıklarından bihaber. Çiftçinin feryatlarından bihaber. Emeklinin açlığından bihaber. Atanamayan öğrenciden bihaber. Barınamayan evsizden bihaber. Kadınların katledilmesinden bihaber. Sokak hayvanlarına yapılan zulümlerden bihaber. Mutfaktan, pazardan, marketten bihaber… Kısacası Kurtulmuş; olan bitenden, halkımızın mağduriyetlerinden bihaber, bir siyasetçiyle karşı karşıya kaldığımızı hissettiriyor.

Halkımızın dirlik ve düzeninin bozulduğu bu dönemde; yurttaşlarımızı birbirine düşürecek, kin ve husumeti artıracak, vatandaşlarımızı ayrıştıracak bu tip söylemlerden kaçınmak gerekiyor.

Anayasa gibi yapay gündemler yerine sokaklardan yükselen acı gerçeklere çare bulmak icap ediyor. Halkımızın gündemi anayasa değil; boş tencere, mutfaktaki yangın, kredi kartlarımıza göz diken haksız vergiler. Dolayısıyla halkımız balans ayarı; anayasaya değil, kötü idareye yapılmalı diyor.

Kurtulmuş’un kırk beş gün önce bir televizyona verdiği mülakatta; “Anayasanın ilk dört maddesini tartışma yapmak zaman kaybıdır. Türkiye’de lüzumsuz tartışmaların kapısını açar. Anayasa tartışmalarını başından zedeler.” dediğini de unutmamak gerekiyor.

Allah hiçbir siyasetçiyi tutarsızlıkla sınamasın. Dün bunları söyleyen bir siyasetçinin yarın aksini ifade etmesi Türk Milleti’nin hem güvensizliğini hem de husumetini kazanmak anlamına geliyor.

Anayasanın ilk dört maddesi ve vatandaşlığı tanımlayan altmış altıncı maddesi; değiştirmeyi geçelim, tartışmaya dahi kapalı bir konudur. Bu konuda siyasi bir dayatma yapılması durumunda, İYİ Parti olarak; sokakları, caddeleri, meydanları, köyleri ve şehirleri parlamento yapmaya hazırız. Bu konuda son derece cesur ve bir o kadar da kararlıyız.

Kamuoyu çok iyi bilir ki, bizler İYİ Parti olarak, zaten sokakta olmak konusunda şerbetliyiz. Bizler İYİ Parti’yi salon toplantılarında kurmadık. Sokaklarda kurduk, parklarda büyüttük, meydanlarda çoğalttık.

Dün sokağın talebi olan Parlamenter Demokrasi adına çıktığımız yolda, yarın Türk Milleti’nin anayasal haklarını savunmak için sokakta olmaktan bir an olsun gocunmayız.

Gurur duyarak ifade ettiğimiz üzere biz Mersinlilerin, hak ve hukuku söz konusu olduğunda, nasıl direnç gösterdiğimizi, Arslanköylü Kadınlarımızın demokrasi mücadelesine bakarak hatırlayacaklarından eminiz.

Toros dağlarının; sırtlarında göç eden, eteklerinde yaşayan Mersinliler olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü tutmayı görev biliriz. “Toros dağlarında son Yörük çadırı duruyorsa ve o çadırda duman tütüyorsa” bizler mücadeleden vazgeçemeyiz. Direncimiz Arslanköy’den, mücadelemiz Atatürk’ten mirastır.

O nedenle canımızı verene dek; bu vatanın bekçisiyiz.

Cumhuriyet’in ve onun değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin nöbetçisiyiz.

“Allah, devletimize z vermesin” diyen duaların takipçisiyiz.