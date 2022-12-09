Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün lüks aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün lüks aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Siverek’te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi. Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.