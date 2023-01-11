İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Memur ve emeklilerin maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret kadar olması gerekiyordu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Memur ve emeklilerin maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret kadar olması gerekiyordu” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, “Kendileri de biliyor ki sözde ekonomik model işlemiyor. Enflasyon canavarı açıklanandan daha fazla büyüyor. Sayın Erdoğan, sen kendini yorma. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti, bari jübilen güzel olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ÖTV açıklamasına da değinen Akşener, “İktidar kalan son aklını da koltuk elden gidecek telaşıyla kaybetmiş durumda. İşin en trajikomik tarafı konuştukça saçmalıyorlar, daha da rezil oluyorlar. EYT ile yeni tanışan ışıltılı bakan, ÖTV ile de yeni tanışmış. Şakacı şirin diyor ki ’ÖTV’yi indireceklermiş’ de araba kıtlığı çektiğimiz için indirmiyorlarmış. Patronu bay krizle birlikte Edi’yle Büdü gibiler. Kendisi de çıktı, ’Türkiye’nin 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu, asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçti’ dedi” şeklinde konuştu.

Akşener, memur ve emekli memurların maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, “2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi yetmiyor. Enflasyon farkını TÜİK’in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç telafi edilmiyor. Memur ve emeklilerin maaş artışının en az yüzde 55 olan asgari ücret kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine esnafı, memuru, emekliyi, öğrenciyi, çiftçiyi bu ucube sisteme geçtiğimizden beri enflasyona ezdiriyor. Her gün daha fazla açlıkla sınıyor, yoksulluğa itiyor. Hala milletimize masal anlatmaya devam ediyor. Artık çok az kaldı Sayın Erdoğan" dedi.