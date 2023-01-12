İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün Genel Merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle hastaneye geldi” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün Genel Merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle hastaneye geldi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından partililer hastane önünde açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalarda İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Genel Başkanımız Meral Akşener bugün Genel Merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle güven hastanesine geldi. Rektörlerimiz bu konuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptılar. Tetkikler sonucu, ciddi bir şey olmadığı konusunda bizi bilgilendirdiler. Kendisi bu akşam hastanede kalacak" ifadelerini kullandı.

Akşener’in durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Berkan Özpolat, yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu edilecektir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ise “Sayın Genel Başkanla, Genel Merkez’de toplantı esnasında bir çarpıntı hissettiğini söyledi. Hepiniz biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı şikayeti üzerine, biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil bölümünde tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikler tamamlandı. Gözlem amacıyla bu akşam hastanede tutulacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor” ifadelerine yer verdi.