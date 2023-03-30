İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin meydana geldiği Adıyaman’da, çadırlarda kalan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremzedelerle bir araya gelmek için Adıyaman’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı Kriz Merkezine geldi. Burada parti yönetimi ve partililerle bir araya gelen Akşener, daha sonra Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan çadırları ziyaret etti. Burada depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ardından Akşener, depremzedelerle bir araya gelmek üzere Gölbaşı ilçesine gitti.