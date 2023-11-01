İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Efeler Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İYİ Parti’de 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliğine aday olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin istifaları sürüyor. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner’de Efeler Belediye Başkanlığı aday adaylığı için partisindeki görevinden istifa etti. 2014 ve 2019 seçimlerinde de Efeler Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa ettiğini belirten Recep Taner, "2014’deki seçimleri az bir farkla kaybetmiştik. 2019’da da ittifak yaptığımız için partimiz aday çıkartmadığından dolayı aday olamamıştım. Bu seferki seçimlerde partimiz kendi adayı ile seçime girecek. Ben de yeniden Efeler Belediye Başkanlığı aday adaylığı için il başkanlığı görevimden ayrıldım. Hayırlısı olsun" dedi.