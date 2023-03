İyi Parti Adana Milletvekili Aday Adayı Enis Akyürek, 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek parti içi ön seçim öncesinde tüm ilçeleri beraberindeki ekibiyle birlikte karış karış gezdi.

İyi Parti Adana İl Başkanlığında, geçtiğimiz hafta sonu geniş katılımlı bir törenle, “Vatanıma, milletime, memleketime hizmet etmeye hazırım” diyerek, aday adaylığını açıklayan Dt. Enis Akyürek, ilk ziyaretini yaklaşık 4.5 yıl başkanlık görevini yürüttüğü Yüreğir İlçe Teşkilatına gerçekleştirdi. Ardından Sarıçam, Çukurova ve Seyhan ilçe başkanlıklarında aynı ilgi ve sevgiyle karşılanan Akyürek, ilçe yöneticileri ve partililerle sohbet etti.

Teşkilat ziyaretlerinin ikinci gününde Karaisalı, Aladağ ve İmamoğlu, üçüncü gününde Pozantı, Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş, dördüncü günde ise ziyaretini Adana’nın en uzak ilçesi Tufanbeyli’den başlatan Akyürek, eksi dereceleri bulan soğuk havadaki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Mesafeleri vatan, millet ve memleket sevgisiyle aşıyor, gelecek güzel günler için mücadelede yol arkadaşlığı yaptığımız partililerimizle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Gördüğümüz heyecan ise bize daha fazla çalışma gücü veriyor” diyen Enis Akyürek, teşkilat ziyaretlerinin dördüncü gününü Saimbeyli, Feke ve ardından Kozan ile tamamladı.

Gittiği tüm ilçelerde parti teşkilatlarının yanı sıra vatandaşlarla da sohbet eden, kucaklaşan, sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Akyürek’in yaptığı konuşmalar, oluşturduğu sinerjiyle bol bol alkış aldı.

Enis Akyürek, halk ziyaretlerinde kendisine sorunlarını ileten vatandaşlara da “Biraz daha sabır” diyerek, “Yeter ki bizler nasıl sorumluluk alıyor, memleketimizi karış karış geziyor ve milletimizin zaferi için çaba harcıyor isek, bu ülkenin her vatandaşı da 14 Mayıs’ta mutlaka sandık başında olup, sorumluluğunu yerine getirdiğinde ülkemizde her şey iyi olacak. Benim tahminim bu seçimlere katılım oranı tarihi bir rekor kıracak. Çünkü, her vatandaşımızın sorumluluğunun bilincinde olduğunu görüyorum” diye konuştu.

14 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını vurgulayan Akyürek, teşkilat ziyaretleri ve halkla sohbetlerinde projelerinden de söz ederek, “Başta ilçe başkanlarımız olmak üzere tüm teşkilatımız ilçelerimizin sorunlarına hakim ve çözümü hazır. 14 Mayıs’ta milletimizden aldığımız yetkiyle Türkiye iyi olacak” dedi.

Dt. Enis Akyürek ayrıca, 2 Nisan Pazar günü Tüyap Fuar Alanında gerçekleştirilecek ön seçim için de partililerinden destek istedi. Akyürek sıcak karşılama, heyecan dolu sohbetler ve güzel temenniler için tüm ilçe başkanlarına, yönetim kurullarına ve partililer ile hemşehrilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.