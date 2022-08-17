Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bağlı olan İyi Ki Varsın Eren Takmı, TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Eskişehir’i temsil ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bağlı olan İyi Ki Varsın Eren Takmı, TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Eskişehir’i temsil ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar’da düzenlenen TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda; Türkiye üçüncüsü oldu. İyi Ki Varsın Eren Takımı, Sabit Kanat kategorisinde; 64 takım arasından üçüncülüğünü ilan etti. Takımın danışman öğretmeni İlker Hakan Evrendilek başta olmak üzere öğrencilerde Emre Sandıkçı, Orhan Enes Berberler, Semih Tezcan ve Oğuz Saydam tarafından hazırlanan proje; büyük ilgi görerek tebrik edildi.