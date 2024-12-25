Yaşla birlikte her iki erkekten birinde prostat büyümesi görüldüğüne dikkat çeken Üroloji Uzmanı Dr. Yurdaer Kaynak, hastaların iyileşme sürecini hızlandıran ve riskleri azaltan holmiyum lazer teknolojisinin, prostat tedavisinde altın standart olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Prostat büyümesinin özellikle yaşlanan erkekler arasında yaygın bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Yurdaer Kaynak, son yıllarda bu duruma yönelik geliştirilen yenilikçi tedavi yöntemlerinden biri olan ve hem hastalar hem de uzmanlar tarafından giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) hakkında önemli bilgiler verdi.

Özellikle 60 yaşından sonra, her iki erkekten birinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) şikayeti görüldüğüne ve bunun da sık idrara gitme gibi şikayetlere yol açtığına değinen Dr. Kaynak bu büyümenin kanser olmadığını, iyi huylu denilen bir durum olduğunu ancak prostat ilerlediğinde cerrahi yöntemlerin gündeme geldiğini anlattı.

HoLEP’in idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı olduğuna işaret eden Dr. Kaynak “Prostat bezinin lazer enerjisi kullanılarak parçalara ayrılarak çıkartılmasını sağlayan minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir. Prostata uygulanan enerji sayesinde büyüyen dokular başarılı bir şekilde çıkarılır. Prostat boyutundan bağımsızdır yani tüm prostat boyutlarında uygulanabilir” diye konuştu.

“Cinsel işlev bozukluğu yaşanmaz”

Geleneksel cerrahi yöntemlere göre HoLEP’in daha özellikli olduğuna dikkat çeken Dr. Kaynak, “Öncelikle hastaların iyileşme sürecini hızlandırmakta ve komplikasyon riskini azaltmaktadır. Minimal invaziv yani en az kesi ve işlemle yapıldığından kanama riski düşük ve iyileşme süresi daha kısadır. Hastalar genellikle birkaç gün içerisinde normal aktivitelerine dönebilir. Geleneksel cerrahilerle karşılaştırıldığında enfeksiyon ve diğer yan etkilerde belirgin bir azalma söz konusudur” dedi.

Bu operasyonun ardından hastada idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşanmadığını belirten Dr. Kaynak “İşlemin sağlıklı dokuya etkisi oldukça azdır. Prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Böylece ameliyat sonrasında cinsel işlev bozukluğu olan sertleşme problemi yaşanmaz” dedi. Prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın tekrar riskinin düşüklüğünü ve tedavinin uzun süreli etkilerini de vurgulayarak hastaların tedavi sonrasında uzun vadeli olumlu semptom değişiklikleri yaşadığını sözlerine ekledi.

“Yaşam kalitesini arttırıyor”

Genellikle prostat büyümesi (BPH) yaşayan ve özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya belirtileri kontrol altına almakta zorlanan hastalar için HoLEP’in uygun bir seçenek olduğuna değinen Dr. Kayrak hastanın uygun olup olmadığının mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prostat sağlığına yönelik tedavide HoLEP yönteminin, erkeklerin yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynadığının adeta devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Dr. Kaynak şunları söyledi:

“Erken teşhis ve doğru tedavi ile birlikte bu tür modern tıbbi yöntemlerin uygulanması, prostat sorunlarının giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bunun için de erkeklerin her yıl olmak üzere düzenli ürolojik kontrollerini aksatmamaları gerekir”.