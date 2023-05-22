DÜZCE(İHA) – Profesyonel Koç Hilal Çatak, kariyer ve motivasyon başlıklı etkinlikte herkesin parmak izinin farklı olduğu bir dünyada kişinin yaşadığı üzüntüler ve kazandığı başarıların, kendi üzüntü ve başarılarımız ile kıyaslanmasının doğru olmadığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘‘Kariyer ve Motivasyon” başlıklı çevrim içi etkinlikte, Profesyonel Koç Hilal Çatak, kariyer ve motivasyon hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Merkez Öğretim Görevlisi Yasemin Olğaç Akar’ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; Hilal Çatak, iyi bir kariyer yolculuğunun, kişinin kendini tanımasıyla başladığını belirterek, herkes ve her şey hakkında çok rahat konuşabildiğimizi ancak kendimiz hakkında konuşmanın çok kolay olmadığını ifade etti.

Doğru ve hızlı kararlar alabilen, yapılması gereken görevlerin üstüne bir şeyler koyabilen bireylerin iş mülakatlarında ön plana çıktıklarını vurgulayan Çatak, bireylerin hem güçlü yanlarını, hem de gelişmesi gereken yönlerini görerek, odaklandıkları her şeyi dönüştürebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Kimseyle kendimizi kıyaslamamız gerektiğini, kıyaslamanın kati kaybediş olduğunu ifade eden davetli konuşmacı Çatak, herkesin parmak izinin farklı olduğu bir dünyada kişinin yaşadığı üzüntüler ve kazandığı başarıların, kendi üzüntü ve başarılarımız ile kıyaslanmasının doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Bedenimiz ve zihnimizin bizi sürekli dinlediğini, kendimizle ilgili söylediğimiz, kendimizi ezdiğimiz, fark etmeden yaraladığımız, başkasının sesi olan, zamanında alıp kabul ettiğimiz bütün cümlelere dikkat etmemiz gerektiğini dile getiren Hilal Çatak, kariyer hayatımızda karşımıza çıkan asıl zorlukların bunlar olduğunu belirterek, kişisel gelişimin aslında önümüzdeki engelleri kaldırmakla ilgili olduğunu vurguladı.