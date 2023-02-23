İvrindi’nin yenilenen altyapı hattı, doğalgaz ve fiber internet çalışmaları sonrası üstyapı çalışmalarına hız verildi.

İvrindi’nin yenilenen altyapı hattı, doğalgaz ve fiber internet çalışmaları sonrası üstyapı çalışmalarına hız verildi.

Sıcak asfalt, begonit küp taş ve kilitli parke taşı çalışmaları, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle tüm hızı ile sürüyor.

Sıcak asfalt atılan güzergahlar başta olmak üzere, mahallelerde yürütülen taş işçiliğinin verdiği güzellik kendini göstermeye başladı.

İlçenin ana giriş kavşağından başlayan sıcak asfalt çalışmasının hız kazandığına değinen Başkan Cengiz “ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce ilçemiz ana giriş kavşağından itibaren şehir merkezine uzanan ve sağlık ocağı bitiş noktasını kapsayan 3 km’lik ilk etapta çalışmalar sürüyor. Çift şerit olarak hizmet veren yolun ilçe emniyet müdürlüğümüze kadar uzanan sağ şeritte asfalt serim çalışmaları bitti. Sol şerit için de hummalı çalışmalar içindeyiz. Bu yönde çalışmalarımız an itibari ile sanayi kavşağına gelmiş durumda.

Bu güzergahta sanayi yol ayrımına kadar ekiplerce pmt serim işlemi sürüyor. İkinci ekip bugün itibari ile ilçemiz sağlık ocağı bölgesinden çalışmalara başlayacak ve Ömer Halis Demir Caddesi boyunca meydana uzanan bölgeye doğru hareket edecek. Güzel ve elverişli havaları fırsata çevirip şehrimizin üst yapısını tez zamanda bitirmek en büyük temennimiz. İnşallah halkımızın sağ duyusu ve ekiplerimizin üstün gayreti ile bu senenin sonuna kadar başaracağız.”

Benonit taş ilçeye ayrı hava katıyor.

İlçe merkezine yakın caddelerde yürütülen begonit taş döşeme işçiliğinin şehre ayrı bir hava kattığına değinen Başkan Cengiz “ Şehir merkezine çıkan cadde ve sokaklarda güzelleştirmeye yönelik bu tip çalışmayı yürütmek istedik. Ayrı bir hava ve renk kattığını söyleyebilirim. Halkımız ve esnafımız oluşan görüntüden oldukça memnun. Bu da bizleri mutlu ediyor. Çalışmayı yürüttüğümüz bölgelerde sanatsal görüntü kazandırdığına, göze hoş gelen bir hava kattığına inanıyoruz. Toplamda 30 bin m2 begonit küp taş işçiliği yürüteceğiz. Ana merkeze çıkan caddeler başta olmak

üzere Gazi Evrenos İlköğretim Okulu çevresi, Şeyh Bedrettin Hamamı civarında da bu sanatsal görüntüyü kazandırma gayretinde olacağız. Şehrimiz, beklediğimize değecek güzelliklere kavuşuyor. Sabrın sonu selamet diyerek çıktığımız bu projeler silsilesi ile şehrimiz gözle görünür güzelliğe bürünecek”

Kilitli parke taşında ağ genişliyor

2022 yılı sonlarında startı verilen kilitli parke taşı işçiliğinin hızla devam ettiğine değinen Başkan Cengiz “Üstyapıda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımıza Bedrettin mahallemizden başladık. An itibari ile Fatih caddesi üzerinde bulunan bölgeyi yüzde 80 itibari ile tamamladık. 2022 Kasım’da başladığımız çalışmalarımıza kış ayı olması ve yağışlar sebebiyle ara verdiğimiz zamanlar olsa da hummalı çalışmalarımıza devam ettik. 2022 Kasım ayından bu sürece kadar yaklaşık 60 bin m2 kilitli parke taşı döşeme işçiliği gerçekleştirdik. Günlük bin m2 kilitli parke taşı işçiliği gerçekleştiriyoruz.

Ekiplerimiz şehrimize yakışan bir üstyapı için durmaksızın çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar 350 bin m2 kilitli parke taşını ilçe merkezine döşemek, hedefimiz bu yönde. Hemşehrilerimizin konforlu ulaşım imkanına sahip olması için var gücümüzle aralıksız çalışacağız”