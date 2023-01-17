İvrindi’de yaklaşık 1 buçuk yıl süren altyapı, kanalizasyon, İçmesuyu, yağmur tahliye hattı ve evsel bağlantı ve doğalgaz çalışmaları sonrası ilçe merkezi güzelleşmeye başladı.

İvrindi’de yaklaşık 1 buçuk yıl süren altyapı, kanalizasyon, İçmesuyu, yağmur tahliye hattı ve evsel bağlantı ve doğalgaz çalışmaları sonrası ilçe merkezi güzelleşmeye başladı.

İvrindi İlçe merkezinde kısa süre içinde 12 km suçla asfalt, 550 bin m3 kilitli parke taşı, 30 bin metrekare antik begonit taş çalışması yürütülecek.

Seçim sürecinden bu yana hummalı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “ İlçemize değer katacak projelere imza atıyoruz. Kronikleşen ve çözüm bekleyen 70 yıllık sorunu Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çözerek ilçe merkezimizi yeni altyapıya kavuşturduk. Bununla birlikte 3 yıl gibi kısa sürede ilçe merkezimizde yaşayan vatandaşlarımızın konforlu ısınma imkanına kavuşması adına ilçe merkezinde doğalgaz altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyelerine geldik. Bu değerli ve büyük projeleri yürütürken elbette zahmet de çekiyoruz. Sabrettiğimizde de güzelliklere şahit olacağız. İlçe merkezimizde Atatürk Meydanı’na çıkan sokaklarda sanatsal bir hava kazandırma gayreti ile begonit (antik) taş döşeme işçiliği yürütüyoruz. İlçe merkezimizde toplamda 30 bin m2 antik taş döşeme çalışması yürüteceğiz. Bazı sokaklarımızda çalışmalarımızı tamamladık ve hemşehrilerimizden ‘Beklediğimize değiyor başkanım emeğinize sağlık’ cümlelerini duyuyoruz. Zahmet olmadan rahmet olmuyor maalesef. Zahmetini çekiyoruz inşallah güzellikleri yaşayacağımız günler yakın. Birçok noktada üstyapı çalışmaları devam ediyor" dedi.

Altyapısı tamamlanan sokaklar başta olmak üzere üstyapı çalışmalarına da ara vermeden başladıklarını ifade eden Başkan Cengiz, “Yaklaşık 4 ay önce Bedrettin Mahallesi’nden kilitli parke taşı çalışmalarımıza başladık. Bu sokaklarımızda yaşayan vatandaşlarımız konforlu ulaşım imkanına eriştiler. Bununla birlikte ilçemiz ana giriş kavşağından başladığımız sıcak asfalt serim çalışmalarına da hız veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu an itibari ile sanayi kavşağımıza kadar tek şeritin asfalt serimini gerçekleştirdik. Bir yandan asfalt serimi bir yandan zemin hazırlama çalışması yürütüyoruz. İlçemizin ana giriş kavşağından başladığımız ve özellikle 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları tamamlandığında Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüteceğimiz proje ile gerekli peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları yürüterek ilçemize yakışır bir giriş kazandıracağız. İlçe merkezimizde ana arterlerde toplamda 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürüteceğiz. Bununla birlikte ara sokaklar ve mahallelerimizde 550 bin metrekare kilitli parke taşı, meydana çıkan caddeler başta olmak üzere Gazi Evrenos İlköğretim Okulu çevresinde 30 bin metrekare antik begonit taş çalışması yürüterek sanatsal hava oluşturacağız. Sabrederek güzelliklere şahit oluyoruz. Yılmadan usanmadan ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.