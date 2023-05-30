Baharın gelmesi, havaların ısınması ile İvrindi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede peyzaj çalışmalarının startını verdi. Tamamlanan altyapı ve devam eden üstyapı çalışmaları akabinde şehrin güzel görünümü için gayret eden Başkan Cengiz “Güzel ilçemiz İvrindi için çalışıyoruz” dedi.

İvrindi Belediyesi ekiplerince yürütülen peyzaj çalışmalarının şehrin güzelleşmesi adına ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini ileten İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Atatürk Meydanı’nda ekiplerimizce begonya ve sardunya çiçeği ekimi gerçekleştirdik. Yenilenen üstyapı sonrası ilçemiz farklı noktalarında da devam edeceğiz. Önceki yıllarda İlçemiz ana giriş kavşağından itibaren merkeze doğru uzanan refüj de çiçeklendirme çalışmaları yürütüyorduk. Fakat bu yıl yaz mevsimine tam anlamıyla hazır hale getiremedik. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve ilçe Belediyemizin ortak yürüteceği çalışmalar sonrasında ilçemiz giriş kavşağından başlamak üzere farklı noktalara şehrimize yakışır peyzaj çalışmaları yürüteceğiz. Havalar müsaade ettiği süre boyunca ilçemizin güzelleşmesi anlamında çalışmalar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Özellikle İlçe merkezinde 60 yılı aşkın kullanılan altyapısının değişmesi vesilesiyle 3 yıldır şantiye alanına döndüğüne ifade eden Başkan Yusuf Cengiz “2020 yılında ilk kazmayı vurduğumuz altyapı, kanalizasyon, İçmesuyu ve yağmur tahliye hattı projesini 450 günde tamamladık. Her sokakta bunlara ek olarak doğalgaz ve fiber bağlantıları gibi kazılar da eklenince haliyle 5 hatta 6 kez kazma vurulmuş oldu. Bu sıkıntıları yaşıyoruz evet ama ilerleyen süreçte geleceğinizin teminatı evlatlarımıza, torunlarımıza rahat edebilecekleri, hayatlarını sorunsuz idame edebilecekleri bir İvrindi bırakma gayretindeyiz. Tüm altyapıyı yeniledik, ilçe merkezinde doğalgaz ulaşmayan ev kalmadı ve bunları kısa sürelerde başardığımızdan dolayı mutluyuz. Bizimle aynı anda bu çalışmalara başlayan farklı ilçelerde durumlar o kadar da hızlı ilerlemedi bu konuda şanslı olduğumuzu ifade edebilirim.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüteceğimiz üstyapı çalışmalarının şehrimize değer katacağını biliyoruz. Bu sebeple planlarımızı ince eleyip sık dokuyor, ona göre adım atıyoruz. İnşallah ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ilçemize gelen misafirlerimizden “Çok güzel oldu, yaşanılan sıkıntılara değdi” gibi cümleleri duymak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bunun sonunda da kazanan güzel ilçemiz olacak” diye konuştu