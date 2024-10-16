İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Başkan Lapanta, açılışta Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Keklik ile birlikte yer aldı ve etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Lapanta, kitapların kültürel aktarım ve entelektüel gelişim üzerindeki etkisine dikkat çekti. “Kültürel aktarımın, entelektüel gelişimin en büyük katkı sağlayıcısı olan kitapların hayatımızda önemi çok büyük. Bu önemin farkına vararak yavrularımızı, gençlerimizi, İvrindi’li hemşehrilerimizi kitaplarla buluşturan organizasyon sahiplerine teşekkür ederiz” dedi.

Lapanta, kitap okumanın bireylerin gelişiminde ve düşünsel derinliğinde büyük rol oynadığını belirterek, fuarın özellikle gençler için bir fırsat sunduğunu vurguladı. “Bu tür etkinlikler, sadece kitapları tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda okuma alışkanlığının kazandırılmasına da büyük katkı sağlıyor. Gençlerimiz, bu tür organizasyonlar sayesinde farklı yazarlarla tanışma, yeni kitaplar keşfetme fırsatı buluyor” diye ekledi.

Ayrıca, fuarın İvrindi’de bir kültürel etkinlik olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Lapanta, “İvrindi olarak, kültürel etkinliklere ve eğitim projelerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Kitap fuarları, toplumumuzu bir araya getiren ve kültürel değerlerimizi güçlendiren önemli organizasyonlardır” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde, çeşitli yayınevleri ve yazarların stantlarıyla katılım sağladığı fuar, kitap severler için zengin bir içerik sunuyor. Başkan Lapanta, İvrindi halkını bu etkinliğe katılmaya ve kitaplarla buluşmaya davet etti.

4.üncü Kitap Fuarı’nın, İvrindi’deki okuma alışkanlığını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Lapanta, “Hedefimiz, gençlerimizin ve tüm İvrindililerin kitap okuma alışkanlığını geliştirerek, kültürel birikimimizi artırmak” ifadelerini kullandı.