18-23 Ekim tarihleri arasında on binlerce kitap ve yayının da yer alacağı İvrindi Belediyesi 2. Kitap Günleri etkinliği başladı.

18-23 Ekim tarihleri arasında on binlerce kitap ve yayının da yer alacağı İvrindi Belediyesi 2. Kitap Günleri etkinliği başladı.

Eğitimci kimliğini her zaman gösteren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçesinde öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bizler bu tarz projeleri destekleyen, her zaman da olması için gayret gösteren olduklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Bu etkinliği 2019 yılında gerçekleştirmek istedik. Bu organizasyonu seçildiğimiz yılımızda yapmak istedik ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz pandemi şartları el vermedi. Halbuki tüm düzenlemeleri yapmış, şairlerimizin ve yazarlarımızın yer alacağı organizasyonu ayarlamıştık. Nasip geçen yılaymış. Bu yıl da artarak devam eden bir katılım ile etkinliğimize devam ediyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde İvrindi için milat olmuştu. İlçemizde bu tarz organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki bizler kitap günleri adı altında binlerce eseri vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz" dedi.

Etkinlik 6 gün sürecek

18-23 Ekim tarihleri arası etkinliğin devam edeceğini dile getiren Başkan Cengiz “ Hemşehrilerimiz 6 gün boyunca ilçe merkezinde on binlerce kitap ve onlarca yayınevinin yer alacağı stantları ziyaret edebilecek ve kitaplardan faydalanabilecek. Bu yıl dahalkımıza ve öğrencilerimize hizmet sunma gayretinde olacağız. 6 gün boyunca ilçemiz Atatürk meydanında açık bulunacak stantları ziyaret ederek kitapları tanıma ve sahip olma imkanına sahip olacak. Bununla birlikte 20 Ekim Perşembe günü Belediye Düğün Salonunda şairlerimizin katılımıyla şiir dinletisi etkinliği ve konuşma paneline ev sahipliği yapacağız. Dolu dolu geçmesini bekliyoruz, şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Maalesef Türkiye’de şu an okuma oranı yüzde 4.5 oranında. Birçok ülkede bu rakamlar çok çok yukarıda. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’la ülkemiz kıyaslandığında Azerbeycan’ın okuma oranı bizlere göre çok fazla. Ülkeler arası kıyaslama yaparsak şayet okuma oranının ülkemizde yeteri kadar ilerlemediğini gözlemleyebiliyoruz. Japonya’da bir kişi yılda 6 kitap okurken, ülkemizde bu oran 6 kişide bir kitaba kadar düşmüş durumda. Japonya’da bir yılda bir milyar kitap basılırken ülkemizde bu sayı yirmi üç milyon. Bu istatistikleri çoğaltmak, lehimize çevirmek ve kitap okuma oranımızı geliştirmek bizim elimizde. İlçemiz kitabı seven, okuyan bir yer. Okuma oranının diğer ilçelere nazaran ilçemizde daha yüksek olması sevindirici. İlçemizde şu an kitap evi yok ama başlattığımız projemiz ile en yakın sürede millet kütüphanesi kazandıracağız" dedi.

Dijitalleşme döneminde yaşıyoruz

Ülkemizde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerimizin dijital ortamlarda çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Cengiz “ Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi nasıl bakarsak öyle görürüz. Bizler gençlikte Z kuşağı değil Teknofest kuşağı görüyoruz. İnşallah bu gençler önümüzdeki yıllarda güzel şeyler üretecek, ülkemizi kalkındıracak projelere imza atacaklar. Buna inancımız tamdır. Buna vesile olmak, bu hayallerimizi gerçekleştirmek bizim elimizde. O yüzden kitap okumalı, okumaya vesile olmalıyız. Bu tarz organizasyon ve etkinliğe ön ayak olmalı, haberini aldığımız bu tarz organizasyonlara katılım sağlamaya gayret etmeliyiz. Bu vesile ile ilkini gerçekleştirdiğimiz İvrindi Belediyesi 2. Kitap Günleri organizasyonumuzun ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, onbinlerce kitap ve yayın evine ev sahipliği yapacağımız etkinliğimize teşrif eden kıymetli yazar ve şairlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimizi her sene gerçekleştirerek alışkanlık haline getirip, kitap okumaya teşvik etme hedefimizden sapmayacağız” dedi