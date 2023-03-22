Tarihi yıllar öncesine dayanan ve dededen toruna bir çok neslin okuduğu Gazi Evrenos ilkokulunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

1915 yılında kargir dikdörtgen planlı olarak inşa edilen bina, doğallığını bozmadan günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Tarihi yapı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in girişimleri, Vali Hasan Şıldak ve Yikob’un destekleri ile ihale edilerek restorasyon çalışmaları ile doğallığı bozulmadan tekrardan ilçeye kazandırılması üzerine yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Tarihi binalarımıza sahip çıkıyoruz

Gazi Evrenos İlkokulu tarihi yılllara dayanan ve ilçemizi temsil eden en eski yapılarımızın başını çekiyor diyen Başkan Cengiz “ İlçemizin tarihi yapılarını koruma gelecek kuşaklara aktarma gayretindeyiz. Gazi Evrenos İlkokulumuzda çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Çevre düzenlemesi gerçekleştirildikten sonra eski ihtişamlı görünümüne kavuşacak inşallah. Tarih kokan, dededen toruna bir çok neslin eğitim hayatında yer etmiş ve her baktığında hatıralarının canlandığı binamızda bu denli çalışmaların gerçekleşmesi ilçemiz adına mutluluk verici. Çalışmalarda sona geldiğimiz Gazi Evrenos İlkokulu başta olmak üzere Şeyh Bedrettin Hamamı ile Şeyh Bedrettin Camiinde de restorasyon çalışmaları yürütme gayretinde olacağız. Bir yandan Valiliğimiz Yikob yatırımları ile Gazi Evrenos İlkokulu’nda bu çalışmaları yürütürken bir yandan da Eski Hükümet Konağı’nda belediyemiz imkanları ile çalışmalar bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak ilçemiz tarihini koruyup gelecek kuşaklara aktarma gayretimizi sürdüreceğiz.”

Destekleyen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum

İlçemizin tarihine yönelik güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor diyen Cengiz “ 2019 yılında bu tarihi yapılara sahip çıkacağımızın sözünü, eğitim camiamızın değerli neferleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza vermiştik. Girişimlerimiz sonuç verdi ve şükür nihayete erdirdik. 2021 yılında Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme Müdürlüğü Tarafından ihale edilip restorasyon çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanmıştı. 2023 başı itibari ile tamamlama noktasına gelindi. Bu desteği bizlere sağlayan Valimiz Hasan Şıldak başta olmak üzere Yikob Müdürümüz Fatih Koç’a, binanın restorasyonunu yapan müteahhit Özgür Altunkalem’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.