Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, 112 ekiplerinin çalışma alanlarını yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı.

İvrindi Meslek Yüksek Okulu, İlk ve Acil yardım programı öğrencileri öğretim görevlisi Dr. Salih Tosun’un eşliğinde uygulamalı eğitim gördü. Öğrenciler, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, buradaki ekibin çalışma şartlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Sağlıkçılar ve yöneticilerle sohbet edip, fikir alışverişinde bulunan öğrenciler programının çok verimli geçtiğini ve bir an önce meslek hayatına girmek istediklerini ifade ettiler.