İvrindi Kurtuluş Mahallesi’ndeki küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerindeki arsalar satışa çıkıyor. 2 farklı kısma ayrılan alanda; 7 parselden oluşan yaklaşık 67 bin m2’lik yüz ölçüme sahip orta ölçekli Sanayi Alanı ve yaklaşık 21 bin 600 m2 yüz ölçüme sahip küçük ölçekli Sanayi Sitesi parselleri kısa süre içerisinde İvrindi Belediyesi tarafından satışa çıkarılacak.

İlçenin gelişmesi anlamında göreve geldiği günden bu yana yoğun çaba harcayan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçede küçük ve orta ölçekli sanayi alanlarının kurulum ve yapım aşamalarına öncülük ediyor. Tarım ve Hayvancılık ile kendinden sıklıkla söz ettiren bir ilçe olan İvrindi, yeni yapılan sanayi alanları ile yükselen ve sanayileşen kent anlamında da adından söz ettirecek

İvrindi’de küçük ve orta ölçekli sanayi alanı kurulacak

İvrindi’nin gelişimi için Balıkesir- Çanakkale yol güzergahında yapılan yatırımlar ile gelişen sanayinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemiz her yönüyle gelişen ve gelişmeye de devam etmeye açık bir bölge. Lokasyon itibari ile çok güzel konumda yer alıyoruz. 2019 yerel seçimlerinde söz verdiğimiz gibi ilçemizin Balıkesir - Edremit ana yol güzergahına taşınarak bulunduğu konumu değerlendirmesi sözümüzü yerine getirmemize çok az kaldı. 2019 yılından beri mücadelesini verdiğimiz ve resmî prosedürleri an be an takip ettiğimiz projemizin nihayete ermesi ilçeyi adeta bayram havasına çevirdi. İçerisine minimum 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 7 adet orta ölçekli sanayi parseli ile ilçe esnaflarına ve dıştan gelen talepleri fazlasıyla karşılayabilecek küçük ölçekli sanayi dükkanları inşa edeceğiz. Bu mutluluk verici projemiz hem ilçemizin gelişimini ciddi manada etkileyecek hem de kendinden söz ettirecek”

Sanayi arsaları satışa çıkıyor

İlçenin tanınılabilirliğinin artması adına çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Bakanlık oluru ile Belediyemize devredilen arsaların satışlarına kısa bir süre sonra başlayacağız. İlçemize istihdam imkanı sağlayacak, şehrimizin gelişmesine ve göç veren değil göç alan bir İlçe haline gelmesine vesile olacak. Bu proje vesilesiyle yeni fabrikaların kurulması için Orta ölçekli sanayi bölgesinde 7 adet parselimizi ihale usulüyle satışa çıkaracağız. Gerçekleştireceğimiz satışlar sonrasında lokasyon anlamında otobana ve Bursa, İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi büyükşehirlere yakınlığı bulunan bölgeyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bununla birlikte 21 bin 600 m2 alana sahip küçük ölçekli sanayi alanlarına ilçemizdeki küçük sanayimizi taşıyacağız. Bununla birlikte dışarıdan da dükkan açma talebinde olan işletme sahiplerinin de taleplerini karşılama gayretinde olacağız. İlçemizin çehresini değiştirecek projemiz büyüme ve gelişmeye açık olan ilçemize yeni sektörel yatırımlarla birlikte önemli bir değer kazandıracak.

İvrindi sanayi alanında da kendinden söz ettirecek

Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu ilçelerin başında gelen İvrindi artık sanayi anlamında attığı adımlar ile kendinden söz ettirecek.

Stratejik plan dahilinde çok önemli işler başardıklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Tarım ve hayvancılık anlamında önde gelen ilçelerdeniz. Gerek sulak arazilerin bolluğu ve ilçenin her tarafında göletlerle çevrili olması sebebiyle tarım ve hayvancılıkta lider ilçelerden biriyiz. Artık sadece tarım ve hayvancılık ile değil, sanayileşen ve gelişen İvrindi olarak adından söz ettiren bir konumda yer alacağız. Bunun için ciddi adımlar attık ve çalışmalarda sona geldik. Sanayi arsalarımızın satışa sunulmasından, satılan yerlere yeni fabrikalar kurularak istihdama katkı sağlamasından sonra artık ilçe kendinden söz ettiren bir konumda yer alacak. Bunu her zaman söylüyoruz; Lokasyon anlamında çok değerli konumda yer alıyoruz ve de bunu en iyi şekilde değerlendirip ilçemiz için fırsata çevirme gayretimizi sürdüreceğiz.

Minimum 2 bin Kişiye iş kapısı

Hayata geçecek projenin istihdam anlamında çok önemli olduğuna değinen Başkan Cengiz “ Seçim sürecinde ilçe halkının bizden en büyük beklentilerinden biri de istihdam alanları yaratılmasıydı. Hep bu doğrultuda ilçeye yatırımcıları çekme gayretinde olduk. Gerek çilek fabrikasının kurulması gerekse çuval fabrikası ile istihdam anlamında girişimler gerçekleştirdik. Ama ciddi manada yatırımcı çekmek ve fabrika alanları oluşturmak biraz zaman alan bir iş. Bizler 2019 yılından bu yana bu anı bekledik bunun için uğraştık. İstihdam alanlarının yaratılması ve işsizlik oranını minimize etmek için ilçemiz orta ölçekli sanayi alanına, 7 adet fabrika kapasiteli yeni iş sahası kazandırdık. Bu alanlara inşa edilecek fabrikalar ile birlikte ilçemizde minimum 2 bin kişiye iş alanları kazandırmış olacağız. Bununla birlikte küçük ölçekli sanayi alanlarına da hem mevcut esnafımıza yönelik hem de yeni iş sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik sanayi dükkanları kazandıracağız. Dışarıdan gelip de ilçemiz sanayi alanında dükkan açma talebi olanların da taleplerini karşılama yönünde adımlar atacağız. Göç veren değil göç alan bir İlçe olması yönünde attığımız bu adımla kurulacak Yeni Sanayi Alanı’nın ilçemiz ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere Balıkesir’imize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yatırımcılarımızı güzel ilçemiz İvrindi’ye davet ediyorum”