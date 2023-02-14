Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaraları sarmak için İvrindi bir bütün oldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaraları sarmak için İvrindi bir bütün oldu.

Genci yaşlısı, kadını erkeği herkes afetzedelere yardım eli uzatabilmek için adeta birbiriyle yarıştı

Hepimizi üzen asrın felaketinde yaraları sarma gayretimizi ilk günden bu yana sürdürüyoruz diyen Başkan Cengiz “ Ülke olarak çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. 10 ili etkileyen deprem vesilesiyle bölgedeki afetzedelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz. 69 mahallemizden yardımlar yağıyor. İvrindi adeta bir bütün olmuş bir şekilde yardıma koşma gayretini sürdürüyor. Elinden ne geliyorsa ben giymeyeyim oradakiler giysin ısınsın, ben yemeyeyim oradakiler doysun diyerek ülkenin yıkılmaz bir bütünlüğü olduğunu gösteriyorlar. Bizler buradayız buradan yardımlarımızı ulaştırma gayretindeyiz ama yaşanan felaketin bıraktığı acıyı derinden hissediyoruz. Kalbimiz afetzedelerimizle birlikte. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız.

10 tır yardım gönderildi

İlçe Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinesi vatandaşlarımızın dayanışması ile yardım çabasının kayıtsız kalmadığını ifade eden Cengiz “ Merkezi ve kırsalı toplamda 69 mahallemiz afetzedeler için yardım malzemesi getirdi. Toplamda 2 tır odun, 1 tır köy ekmeği ve 7 adet ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırını afet bölgesindeki depremzedelerimize gönderdik. İlçemiz kenetlenmenin örneğini, komşusu darda kaldığında yardım istemeden koşması gerektiğini ve dayanışmanın timsalini hepimize gösterdi. Duyarlı vatandaşlarımızdan Allah razı olsun.”

Fırınlar afetzedeler için ateşlendi

Afet bölgesinde ekmek gibi gıdaya ihtiyaç olduğunu belirten bir duyuru yaptık herkes imdada yetişti diyen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Bir gün önce duyuru yaptık, bir gün sonra 15 bin adet ekmek yüklü tırı afet bölgelerinden Osmaniye’ye uğurladık. 69 mahallemizde 500’den fazla fırında hemen ekmekler yapıldı, dayanışma örneği gösterildi. Genç yaşlı tüm kadınlarımız ekmekleri bu sefer afetzede kardeşleri için yoğurdu. Kolay iş değil gerçekten. 15 bin ekmek tek tek paketlendi ve yardım için gönderildi. Felaketin yaraları bir an önce sarılsın diye gayret gösteren ilçe halkıma şükranlarımı sunuyorum”