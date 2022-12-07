Sivas’ta çekilen ve gelin-kaynana çekişmesini konu eden “Sil Baştan Kaynanam” filmi oyuncuları 10 Aralık’ta İVA Park AVM’de seyircisi ile buluşuyor.

Sivas’ta çekilen ve gelin-kaynana çekişmesini konu eden “Sil Baştan Kaynanam” filmi oyuncuları 10 Aralık’ta İVA Park AVM’de seyircisi ile buluşuyor.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA Park AVM’de “Sil Baştan Kaynanam” filmi oyuncuları seyirci ile buluşuyor. Sil Baştan Kaynanam filmi vizyona girer girmez çekimlerinin yapıldığı Sivas’a geliyor. 10 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da yapılacak buluşmaya filmin başrol oyuncuları ile yapım ekibi de katılıyor.

Oğlunu paylaşmak istemeyen bir annenin gelini ile olan çekişmesinden yola çıkan filmin hikayesinde; gelin, kaynana, damat ve dünürlerin yaşadıklarını komik bir dille anlatan filmin başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran paylaşıyor.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği filmde Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Ünal Yeter, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Barış Başar, Irmak Aydın, Elif Melda Yılmaz, Billur Yılmaz ve Emir Sefa Yıldırım gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor.

İVA Park AVM’den yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde ilgi çekici projelerini hayata geçirerek ziyaretçilerini heyecanlandırmaya devam edecekleri duyuruldu.