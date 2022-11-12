Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM’de düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü, gençler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM’de düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü, gençler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA Park AVM’de Ekim ayında başlanan AnaYurt Kitap Fuarı’nın kapanışı görkemli ve hareketli bir hafta sonu ile gerçekleştirildi. Sosyal medya fenomeni ve Yazar Işıl Işık sevenleri ile buluştu. AVM’nin etkinlik alanında düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı. Gençler imza alabilmek ve fotoğraf çekilebilmek saatlerce beklerken, metrelerce kuyruk oluşturdu. Fuar 13 Kasım Pazar günü Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci Söyleşisi ve imza günü etkinliği ile final yapacak.