Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM, etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerini heyecanlandırmaya, Sivas’ta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM, etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerini heyecanlandırmaya, Sivas’ta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA Park AVM’de Ekim ayında başlanan AnaYurt Kitap Fuarı’nın kapanışı görkemli ve hareketli bir hafta sonu ile gerçekleştirilecek. Sosyal medya fenomeni ve Yazar Işıl Işık, 12 Kasım Cumartesi günü takipçileri ile buluşacak. Bu keyifli program 13 Kasım Pazar günü Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci Söyleşisi ve imza günü etkinliği ile final yapacak. İva Park AVM etkinlik alanında cumartesi ve pazar günü saat 15:00’te gerçekleşecek olan imza günlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Şehir halkını ulusal etkinliklerle buluşturan İVA Park AVM, önümüzdeki dönemde ilgi çekecek projelerini hayata geçirmeye devam edecek.