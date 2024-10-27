Osmanlı’nın önemli padişahlarından Sultan Murat’ın hayatını konu alan ‘IV. Murat’ operası, sezonda bir kez olmak üzere 26 Ekim Cumartesi akşamı Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan ‘IV. Murat’ operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde perde açtı. Müziğini Okan Demiriş’in bestelediği, librettosunu Turan Oflazoğlu’nun yazdığı, rejisörlüğünü Haldun Özörten’in üstlendiği ‘IV. Murat’ operası, Osmanlı Hükümdarlığı’nın önemli padişahlarından biri olan IV. Murat’ın genç yaşta tahta çıktığı dönemden ölümüne kadar geçen süreci ele alıyor. Eserde, IV. Murat’ın yönetim tarzı, dönemin toplumsal ve siyasi çalkantıları, ilginç tarihi şahsiyetleri işlenirken müzikle dramın uyumu dikkat çekiyor.

Sanatçı ve seyirciler buluştu

‘IV. Murat’ operası tarihi açıdan Osmanlı’nın o dönemki siyasi ve sosyal durumunu çok iyi yansıtmanın yanı sıra Sultan Murat’ın seneler içerisinde değişen ruh haline odaklanarak derin bir psikolojik portre sunuyor. IV. Murat, güçlü bir liderlik sergileyen bir padişah olarak tanınırken, aynı zamanda içinde yaşadığı çatışmaları ve duygusal derinliği ile de dikkat çekiyor. 2019’yılında prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan ‘IV. Murat’ operası temsili öncesi, ‘Fuaye Sohbetleri: IV: Murat’ ile seyirciler sanatçılar ile bir araya gelme imkanı buldu.