Tan Sağtürk’ün Genel Müdürlüğünü üstlendiği Devlet Opera ve Balesi bir ilki daha başardı. Türk Operasının büyük ustası Okan Demiriş’in IV. Murat Operası, yurt dışına çıkan ilk büyük opera oldu.İSTANBUL (İGFA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla sahneye taşınan Okan Demiriş’in ‘IV. Murat’ operası, 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü tarihi Budapeşte Opera Binası’nda kapalı gişe olarak sahnelendi ve ülkemiz için bir tarih yazıldı. Turan Oflazoğlu’nun librettosunu yazdığı ‘IV. Murat’ operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten üstlendi.

2022 yılından itibaren Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından başarıyla sahnelenen IV. Murat’ operasının Budapaşte performansını, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Macaristan Kültür Bakanlığı Hükümet Komiseri Petter Hoppal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk birlikte izledi. Macaristan Devlet Operasında başarıyla sahnelenen sanatsal ve kültürel birikimimizin önemli bir yansıması olan bu muhteşem eseri tüm seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.

Osmanlı’nın önemli padişahlarından Sultan Murat’ın hayatını konu alan ‘IV. Murat’ operası, 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı kapsamında Macaristan’da büyük bir gurur ile sahnelendi.

Eserde başroller; Sultan Murat karakteri Engin Suna (Bas), Kösem Sultan karakteri Arzu Yaman (Soprano), Sadrazam Topal Recep Paşa karakteri Serhat Konukman (Bariton), Nef’i karakteri Göksay Yaran (Tenor), Silahtar karakteri Ş. Baha İşler (Tenor) tarafından seslendirildi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen eserde orkestra şefliğini Hakan Kalkan, koro şefliğini Mahir Seyreküstlendi. Eserin başkemancısı Koray Önel idi. Opera eserinin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Ertan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.