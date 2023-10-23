İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla kutlama resepsiyonu ve etkinliği düzenledi.

İstanbul iş dünyasının önde gelen meslek örgütü İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla kutlama resepsiyonu ve etkinliği düzenledi. Haliç Kongre Merkezi’nin Türk bayraklarıyla donatılan Haliç Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe İTO Meclis Üyeleri ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Cumhuriyet 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en değerli varlığı. Son yüzyılda en önemli kazanımımız Cumhuriyetin ta kendisidir. Cumhuriyetle birlikte bu zor coğrafyada Türkiye, bölgesinin güvenli limanı olmayı başarmış bir ülkedir” diye konuştu.

Vali Gül, Türkiye’nin güçlü olmasında iş insanlarının rolüne dikkat çekerek, İstanbul Ticaret Odası camiasına şu sözlerle seslendi: “Güçlü olmamızın en önemli sebebi sizlersiniz. Ürettiğiniz için, istihdam ettiğiniz için, 250 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeye ulaştığımız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İstanbul’un rakamlarına baktık, 6 milyon kişi sigortalı olarak çalışıyor. Bu İstanbul Ticaret Odası’nın gücünü gösteriyor. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, kardeşliğimizi, birlik bütünlüğümüzü daha çok güçlendirerek, Türkiye Yüzyılında daha çok üretim, istihdam ve ihracatla daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşacağız. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyorum.”

“Milletimizin zafere attığı imzanın adı Cumhuriyet’tir”

Katılımcılara hitap eden İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Milletimizin zafere attığı imzanın adı Cumhuriyet’tir. O yüzden bizim için Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milletimizin Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğmasının adıdır. O yüzden bizim için Cumhuriyet, muhtaç olduğumuz gücü bulduğumuz bitimsiz bir kaynaktır. O yüzden bizim için Cumhuriyet, yeni Türkiye’nin güçlü hedeflerine açılan kapıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin bağımsızlığını ve “milletin iradesinin iktidarını” simgeleyen Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayan Avdagiç, "Bu kutlu günde, İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak camiamız adına bir kez daha yürekten diyorum ki, çok yaşa Cumhuriyet" dedi.

Türkiye’nin Cumhuriyet’le geçen 100 yılında, “uzun ve zorlu” bir yolculuk dönemini “başarıyla” geride bıraktığını kaydeden Şekib Avdagiç, ‘‘1912’deki Balkan Savaşlarından Milli Mücadele’nin zaferle neticelendiği 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne kadar geçen 10 yıl boyunca savaşlarla tarumar olmuş bir vatanımız ve milletimiz vardı. Vatanın her köşesi işgal edilerek, düşman askerlerinin postallarıyla çiğnenmekteydi. Çaresizdik, boynumuz büküktü, istiklalimiz tehdit altındaydı. Üstelik halkımız yokluk ve kıtlığın pençesindeydi. İşte böylesine bir ortamdan çıkması için milletimize rehberlik eden, yine milletimizin azim ve kararlılığı oldu. Bu kararlılık sayesinde, Türk milleti, kendisine hayat hakkı tanımayarak, tarih sahnesinden silmeye çalışan işgalcilere karşı büyük bir zafer kazandı’’ diye konuştu.

“Bize bu günleri armağan eden büyüklerimize, şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz”

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken de bir asır önce Birinci Dünya Savaşı’ndan büyük kayıplarla çıkmış milletimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere onun silah arkadaşları ve kahraman milletimizin büyük gayretleri ile Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirdiğine işaret etti. Cumhuriyet’in kültürümüzde yabancı olmadığımız istişare başka bir deyişle meşveret ve şura kavramlarına büyük bir yakınlığa sahip olduğuna değinen Erken, toplumsal düzeyde bilinçlenmenin artırılması için eğitim kalitesinin yükseltilmesinin önemine dikkati çekti. Erken, istişare kültürünün yaygınlaştığı, cumhurun katılımı ile alınan kararların sonuçlarının titizlikle takip edildiği, şeffaf sistemlerin yürürlükte olduğu bir toplumsal yapının Cumhuriyetimizin temel özelliklerinin başında gelmesi gerektiğini ifade etti. Erhan Erken, sözlerini, "İTO’nun Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu gibi inşallah ikinci yüzyılında da önemli hizmetlere imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Cumhuriyet resepsiyonunda konuşmalardan sonra İTO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından belgesel gösterimi yapıldı.