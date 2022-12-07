İstanbul Ticaret Odası (İTO), yazılım sektörüne ilgi duyan kişilerin nitelikli eğitim alacakları SoftITo Yazılım ve Bilişim Akademisi projesine start verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yazılım sektörüne ilgi duyan kişilerin nitelikli eğitim alacakları SoftITo Yazılım ve Bilişim Akademisi projesine start verdi.

İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SoftITo Projesi kapsamında ücretsiz verilecek online ve yüz yüze hibrit eğitimlerle, istihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturulacak. Proje kapsamında her öğrenciye iki ay toplam 320 saat eğitim verilecek. Fiziki eğitimler Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayanların üçüncü ay ise şirketlerde staja başlamaları öngörülüyor.

Akademideki 7 eğitim modülü şunlar olacak: "Frontend developer (ön yüz geliştiricisi), backend developer (arka plan geliştirmelerini yapan yazılımcı), veri analitiği, embedded systems (gömülü sistemler), mobil uygulama, oyun geliştirici ve bilişim güvenliği mimarı." Proje yönetimi, yazılım dokümantasyon sistematiği, sürdürülebilirlik, etkili iletişim, kod güvenliği, bilişim etiği, siber güvenlik farkındalığı, bilişim hukuku ve adli bilişim eğitimleri ise zorunlu olacak.

Başvuru adresi: softito.com.tr

SoftITo kapılarını ‘Frontend’ ve ‘Mobile App. Developer’ eğitimleri ile açacak. Eğitim başvuruları bu ilk iki eğitim için 4 Ocak 2023 tarihine kadar softito.com.tr web sitesi aracılığı ile toplanacak. Ardından değerlendirme süreci ve mülakatlar ile katılımcı listeleri belirlenecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, SoftITo ile Türkiye’de yazılım ve bilişim teknolojilerine ulaşmada yaşanan fırsat eşitsizliklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

SoftITo projesi ile tüm ilgililere ’yazmaya buradan başla’ diye çağrıda bulunduklarını belirten Avdagiç, “Biliyoruz ki, örneğin yeni nesil otomobillerde 150 milyon satır kod var. Yine bilgisayar oyunlarında ortalama 1.2 milyon satır kod, ortalama bir mobil uygulamada 100 bin satır kod var. Bir sosyal medyadaki kod sayısı ise 61 milyon satır. SoftITo ile gençlere, ’sen kod yazarsın otomobil olur, sen yazarsın İHA olur, sen yazarsın arama motoru, telefon olur, sosyal medya olur, sen yazarsın mobil app, oyun, ticaret, siber güvenlik olur diyoruz" dedi. Avdagiç, kariyer havuzu ile akademi mezunlarının iş dünyasına kazandırılmasını da planladıklarını söyledi.

Küresel yazılım sektörü 565 milyar dolar

Avdagiç, Deloitte’nin raporuna göre yazılım şirketlerinin oluşturduğu küresel sektör büyüklüğünün 565 milyar dolar olduğunu kaydetti. Avdagiç, Türkiye’nin yazılım ihracatının ise oyun sektörüyle birlikte 3 milyar dolara yaklaştığını belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, "SoftITo, dijital çağın mesleklerinin yaygınlaşmasında önemli bir araç olacak. Türkiye’nin yazılım sektöründeki küresel büyümeden hak ettiği payı almasında SoftITo’nun katkısı bulunsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İTO’nun ihracata yönelik çok sayıda proje yürüttüğünü hatırlatan Avdagiç, bu kapsamda KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi için Eşleşme, Erken Girişimci Geliştirme Merkezi Projesi, birçok sektöre yönelik UR-GE projeleri, İhracata İlk Adım ve fizibilite çalışmalarına başladıkları Uçtan Uca e-İhracat Merkezi projelerine dikkati çekti. Avdagiç, SoftITo’nun da bütün bu projeleri tamamlayacak bir eğitim imkanı sunacağını ifade etti. Avdagiç, İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi’nin SoftITo Projesi’nin ortaya çıkmasında büyük emek ve gayretleri olduğunu belirterek, İTO Meclisi ve Meslek Komitesi Üyelerine teşekkür etti.