İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, ayni yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları sonuna kadar ara vermeden birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, ayni yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları sonuna kadar ara vermeden birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Şubat ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, ayni yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları sonuna kadar ara vermeden birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremde yüreklerinin enkaz altında kaldığını belirterek, “Yasımız büyük, acımız büyük, kaybımız büyük. Şimdi bu enkazın altından millet olarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla kalkacağız” diye konuştu.

Deprem felaketinin acı bir gerçeği daha hatırlattığına işaret eden Avdagiç, kapsamlı bir planlama ile ülke genelinde konut dönüşümünün mutlaka hızlandırılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, “Canımızı emanet ettiğimiz yuvalarımızı, daha iyi inşa etmek için devlet, halk ve tüm ilgili kurumlar işbirliği içinde hareket etmeliyiz. Depreme dayanıksız yapı stokumuzun ivedi bir şekilde yenilenmesini sağlamalıyız. Yalnız ve yalnız yapıların güçlenmesi, bizi depreme karşı daha güçlü kılacaktır” dedi.

Avdagiç, binaların depreme karşı dönüşümünde, ‘kamu-özel sektör’ ve ‘merkezi yönetim-yerel yönetim’ iş birliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir politika yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“İstanbul aynı zamanda Kahramanmaraş’tır, İstanbul Gaziantep’tir”

Avdagiç, “İTO olarak başlattığımız yardım kampanyasını İstanbul Valiliği ile eşgüdüm içinde hareket ederek gerçekleştirdik. Bu çerçevede ilk aşamada, acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 32 tırı bölgeye gönderdik. Havayolu ile ayrıca 6 sevkiyat yaptık. 24 tırlık sevkiyat da bugün yarın yola çıkacak” İfadelerini kullandı.

Oda üyelerinin yardımlarını kolayca ulaştırabilmeleri için Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında İTO Deprem Koordinasyon Merkezini kurduklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Merkezi, 30 bin metrekarelik bir alanda 7/24 hizmet verecek şekilde organize ettik. Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. 10 ilimizi tekrar hayata döndürmek için üzerimize düşen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Bu, bizim temel görevimiz. Çünkü İstanbul aynı zamanda Kahramanmaraş’tır, Gaziantep’tir. İstanbul Diyarbakır’dır, İstanbul Malatya’dır, İstanbul Hatay’dır, İskenderun’dur. İstanbul Adıyaman’dır, İstanbul Adana’dır, İstanbul Kilis’tir, Osmaniye’dir. İstanbul varsa tüm Anadolu illeri sayesinde vardır. Bu yüzden var gücümüzle, bölge insanına yardım elimizi uzatacağız.”