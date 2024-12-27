İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Vize konusunun Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Oda’nın Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda iş dünyasının gündemindeki konular ile İTO’nun 2024 yılı çalışmaları ve 2025 iş programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası ilişkiler ya da ticaret ve alım programları denildiğinde çözüm bekleyen bir numaralı konunun vize meselesi olduğunu belirten Avdagiç, “Vize alma bir engelleme unsuru olmaktan çıktığında, Türk iş dünyası mevcut potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuda dinamik bir çalışma içindeyiz" şeklinde konuştu.

Şekib Avdagiç, "Vize konusunun Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılmasını kınıyoruz. Bu konuyu tüm boyutlarıyla AB ülke yetkilileriyle görüşmelerimize taşıyor, gerekeni açık şekilde söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024’te 47 fuara Türk firmalarının katılımını organize ettik"

İTO Başkanı Avdagiç, İTO olarak Türk ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında yeni ufuklar açma konusunda büyük adımlar attıklarını belirtti.

Avdagiç, İTO olarak 2024 yılında rekor bir rakama ulaşıp yurtdışında 47 fuara Türk firmalarının katılımını organize ettiklerine dikkat çekerek, "2023 yılında 39 fuar organizasyonu yapmıştık. 2024 yılındaki 47 fuarın 32’sinde milli iştiraki İTO olarak biz yaptık" bilgisini verdi. 2025 yılında şimdiden 38 fuarın takvimlendirilmesini tamamladıklarını kaydeden Avdagiç, "Hedefimiz, ana fuarlara daha kapsamlı katılımla Türkiye damgasını vurmak. İnanıyoruz ki, Türkiye’nin ihracatı da istihdamı da fuarlarla artacak, üyelerimiz yeni pazarlara kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hindistan, Çin, Malezya ve Endonezya gibi pazarlara yönelik ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu özelliklere sahip ülkelere yönelik olarak ’ülke masaları’ tesis edip ticari faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İTO’nun ortağı olduğu kuruluşların çalışmaları

İTO’nun kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, "2001’de 73 öğrenci ile başlayan yolculuğumuz, 2024-2025 öğretim yılı itibariyle 9 bin 225 öğrenciye ulaştı. 23 yıllık yolculuğumuzdaki mezun öğrenci sayımız 26 bin 625’e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 85 farklı uyruktan bin 201 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

İTO iştiraklerinin 2024 yılında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) uhdesinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi (İFM), yüz akı fuarcılık faaliyetlerine imza attı. İFM’nin 95 bin metrekare alana sahip 11 salonunda her yıl ortalama 80 fuar düzenleniyor" dedi.

Avdagiç, ayrıca, İDTM İş Merkezi’nin 346 ofis, mağaza, restoran ve kafeleriyle iş dünyasına hizmet verdiğini ifade etti.

Şekib Avdagiç, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte kurulan Teknopark İstanbul’un savunma ve ileri teknoloji üretiminde ülkenin gururu olmaya devam ettiğini belirtti. Avdagiç, "Teknopark İstanbul’da Aralık 2024 itibarıyla yaklaşık 500 aktif Ar-Ge firması bulunuyor. Bu firmalarda çalışan 10 bin 500 Ar-Ge, yazılım ve tasarım personeli, 900’e yakın aktif proje yürüterek, Türk savunma sanayinin bugününü ve geleceğini inşa ediyor" dedi.

Avdagiç, Teknopark İstanbul’da bugüne kadar hayata geçirilen proje sayısının 4 bine ulaştığını kaydetti.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) olarak 2024 yılında bin 158 girişime ve bin 486 girişimciye destek verdiklerini anlatan Avdagiç, şöyle devam etti: "BTM’deki girişimcilerin yaklaşık yüzde 25’ini kadın girişimciler oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde BTM bünyesindeki kadın girişimci oranını daha da artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. BTM’nin 2024 yılında 17 girişimcisinin 196 milyon TL yatırım aldığını ifade eden Avdagiç, "BTM girişimcilerinin bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1,1 milyar TL’ye, yatırım değerleme tutarı ise 8,5 milyar TL’ye ulaştı" dedi.

“ICVB olarak bu yıl 69 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık”

İstanbul’un marka değerini yükseltmek için turizm alanında önemli çalışmalarda bulunduklarının altını çizen Avdagiç, ICVB olarak, Aralık 2024 itibariyle İstanbul’a kazandırdıkları ve destek verdikleri, katılımcı sayıları 50 ile 7300 arasında değişen 69 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Avdagiç, "2025 yılında şehrimize kazandırdığımız ve destek verdiğimiz 14 uluslararası kongreye ve 2026 yılında ise 3 kongreye ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı konuşmada, İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın hem vakıf hem de iktisadi işletme kültürünü en üst seviyede başarıyla yürüttüğünü belirtti. Avdagiç, "Vakıf olarak hem üniversitemiz başta olmak üzere çeşitli hayır çalışmaları yapıyor, hem 819 bin üyemizin istifade edeceği sosyal tesisler açıyoruz, hem de iktisadi işletmelerimizi profesyonel bir şirket gibi yönetip hayri faaliyetlerimiz için kaynak oluşturuyoruz" açıklamasını yaptı.

2025 yılında da yatırımların devam edeceğini söyleyen Avdagiç, "Eski İTO yani yeni üniversite binamızdaki sosyal tesisimiz, Taş Han Ek Hizmet Binası zemin katında CSK ve Bullvar markalı dükkanların açılması, İFM ve Cemile Sultan Korusu içindeki iyileştirme çalışmaları bizim için son derece önemli" bilgisini verdi.